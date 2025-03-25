Жилой комплекс в Доброте

Жизнь, о которой вы мечтали

Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицией и стилем.

Идеальное местоположение

Комплекс расположен в поселке Ljuta — одном из самых солнечных уголков Боки-Которской, между историческим Котором и живописным Перастом. Это место — настоящий оазис тишины и уединения, в окружении гор и моря, но всего в 20 км от аэропорта Тивта. Каменные понты, вековые палаты, бирюзовая вода и аутентичность старинной рыбацкой архитектуры создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха.

Дизайн, вдохновлённый природой и историей

Комплекс состоит из двух зданий — Le Soleil и La Lune, символизирующих гармонию дневной энергии и мечтательности ночи. Оба корпуса объединяет просторная терраса с панорамным бассейном, зоной релакса и средиземноморским ландшафтным дизайном. Фасады выполнены с использованием натуральных материалов, в духе традиционной архитектуры Приморья.

Комфорт премиум-класса

В комплексе предусмотрены:

Панорамные террасы с видом на залив и горы;

Современный SPA-комплекс с сауной;

Просторный бассейн с шезлонгами;

Фитнес-зона;

Подземный паркинг;

Сервисные помещения: прачечная, салон, ресепшн.

Каждая квартира выполнена по высоким стандартам с применением только премиальных материалов: паркет Chevron, сантехника Villeroy & Boch, Grohe, алюминиевые окна с тройным остеклением и умные замки. Возможность индивидуального дизайна интерьера в сотрудничестве с локальной дизайн-студией.

Новый уровень жизни у моря

Это не просто жильё, это стиль жизни. Это место, где каждая деталь создана для вашего уюта, уединения и вдохновения. Здесь оживают мечты, а повседневность превращается в искусство жить красиво.