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Жилой комплекс в Доброте

Доброта, Черногория
Цена по запросу
;
30
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 27199
ID новостройки на Realting
In CRM: 2458
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Доброта

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жизнь, о которой вы мечтали

Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицией и стилем.

Идеальное местоположение

Комплекс расположен в поселке Ljuta — одном из самых солнечных уголков Боки-Которской, между историческим Котором и живописным Перастом. Это место — настоящий оазис тишины и уединения, в окружении гор и моря, но всего в 20 км от аэропорта Тивта. Каменные понты, вековые палаты, бирюзовая вода и аутентичность старинной рыбацкой архитектуры создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха.

Дизайн, вдохновлённый природой и историей

Комплекс состоит из двух зданий — Le Soleil и La Lune, символизирующих гармонию дневной энергии и мечтательности ночи. Оба корпуса объединяет просторная терраса с панорамным бассейном, зоной релакса и средиземноморским ландшафтным дизайном. Фасады выполнены с использованием натуральных материалов, в духе традиционной архитектуры Приморья.

Комфорт премиум-класса

В комплексе предусмотрены:

  • Панорамные террасы с видом на залив и горы;

  • Современный SPA-комплекс с сауной;

  • Просторный бассейн с шезлонгами;

  • Фитнес-зона;

  • Подземный паркинг;

  • Сервисные помещения: прачечная, салон, ресепшн.

Каждая квартира выполнена по высоким стандартам с применением только премиальных материалов: паркет Chevron, сантехника Villeroy & BochGrohe, алюминиевые окна с тройным остеклением и умные замки. Возможность индивидуального дизайна интерьера в сотрудничестве с локальной дизайн-студией.

Новый уровень жизни у моря

Это не просто жильё, это стиль жизни. Это место, где каждая деталь создана для вашего уюта, уединения и вдохновения. Здесь оживают мечты, а повседневность превращается в искусство жить красиво.

Местонахождение на карте

Доброта, Черногория

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Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
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