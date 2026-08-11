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Жилье в Neo Rysio, Греция

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дома
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3 объекта найдено
Дом 8 спален в Neo Rysio, Греция
Дом 8 спален
Neo Rysio, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 660 м²
Имущественный код: HPS4511 - Дом для продажи в Терми Тагарадес за 3,300.000 евро. Это 660 кв…
$3,80 млн
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Вилла в Neo Rysio, Греция
Вилла
Neo Rysio, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
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Дом 3 спальни в Neo Rysio, Греция
Дом 3 спальни
Neo Rysio, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Property Code: HPS3074 - House FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 690.000 . This 540 sq. m.…
$794,088
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