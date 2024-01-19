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Жильё в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Chortiatis
3
37 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€85,000
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Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€200,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Код недвижимости: HPS3997 - Maisonette FOR SALE в Pefka Center за €250.000 . Это 170 кв.м. …
€250,000
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€140,000
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Grekodom Development
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Дом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 242 м²
Код недвижимости: HPS3733 - Дом на продажу в Chortiatis Filiro для € 360.000 . Это 242 кв. …
€360,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€270,000
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Код недвижимости: HPS3430 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 360.000 . Это 189 к…
€360,000
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Квартира в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Код недвижимости: HPS3431 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 320.000 . Это 189 к…
€320,000
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Дом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 445 м²
Property Code: HPS2747 - House FOR SALE in Chortiatis Center for €1.180.000. This 445 sq. m.…
€1,18 млн
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Квартира в Exohi, Греция
Квартира
Exohi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 115 m2, 1-й э…
€105,000
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Дом в Asvestochori, Греция
Дом
Asvestochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 96 m2, , Нео…
€64,000
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Вилла с видом на лес, рядом с лесом, деревянные в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла с видом на лес, рядом с лесом, деревянные
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Код недвижимости: 1-765 - Вилла на продажу в Chortiatis Asvestochori за 650 000 евро. Это 47…
€650,000
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Таунхаус в Chortiatis, Греция
Таунхаус
Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€220,000
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Квартира в Exohi, Греция
Квартира
Exohi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 1-й этаж, …
€115,000
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Квартира в Chortiatis, Греция
Квартира
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 1-й этаж, …
€114,000
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Таунхаус в Exohi, Греция
Таунхаус
Exohi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 157 m2, , Отлично…
€160,000
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€290,000
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€350,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€260,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€179,000
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Квартира 4 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€325,000
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€300,000
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Таунхаус 4 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€230,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€190,000
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Таунхаус 3 комнаты с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€135,000
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Таунхаус 4 комнаты с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Exohi, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
€2,50 млн
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Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€620,000
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Коттедж 8 комнат с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 8 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€300,000
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Вилла 8 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€425,000
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Типы недвижимости в Chortiatis Municipal Unit

квартиры
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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