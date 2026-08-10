Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Stavroupoli Municipal Unit
  4. Жилая

Жилье в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

;
квартиры
9
10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Property Code: HPS5481 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Property Code: HPS5482 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 197.000 . This 74…
$226,718
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Property Code: HPS5485 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 168.000 . This 69…
$193,343
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 4 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код собственности: HPS3045 - Дом для продажи в Терми Тагарадес за 420 000 евро. Этот 200,00 …
$487,293
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Property Code: HPS5749 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 258.000 . This 1…
$296,920
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Property Code: HPS5483 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 110.000 . This 50…
$126,594
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Property Code: HPS5486 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 245.000 . This 8…
$281,959
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Property Code: HPS5480 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Property Code: HPS5484 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 180.000 . This 71…
$207,153
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Квартира в полуподвале в районе Ампелокипи 70кв.м. Нуждается в ремонте. Он расположен недале…
$13,856
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти