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Municipal unit of Efkarpia
Жильё в Municipal unit of Efkarpia, Греция
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20 объектов найдено
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Дом 9 спален с балконом, с кондиционером, с садом
Municipal unit of Efkarpia, Греция
9
375 м²
-1
Nikopoli ПРОДАЁТСЯ Дом 9 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная Площадь: 375 m2, 3 Уровни, По…
€380,000
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Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
130 м²
Код недвижимости: HPS3766 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 255.000 . Это 130 кв. Кв…
€255,000
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Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
130 м²
Код недвижимости: HPS3765 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 250.000 . Это 130 кв. Кв…
€250,000
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Квартира 5 спален с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
6
2
430 м²
3
Продается квартира площадью 430 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€385,000
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Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
92 м²
1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€170,000
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Таунхаус 2 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€255,000
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4
140 м²
2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€265,000
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Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
90 м²
1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
5
75 м²
1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
70 м²
1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
2
160 м²
Property Code: HPS803 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €250.000 . This 160 sq. m…
€250,000
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Дом 9 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
9
3
375 м²
Код недвижимости: HPS322 - Дом для продажи в Ставруполи Никополи за € 380.000. Это 375 кв. Д…
€380,000
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Коттедж 6 спален с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
8
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2
1
50 м²
5/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
10
3
250 м²
1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с Spalni
Municipal unit of Efkarpia, Греция
5
1
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
9
3
360 м²
1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
350 м²
1
На продажу выставлен отдельностоящий дом площадью 350 кв.м, расположенный в районе Никополи.…
€200,000
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Квартира 2 спальни с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3
1
78 м²
3/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€110,000
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Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция
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