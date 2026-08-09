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Дома в периферийной единице Салоники, Греция

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Салоники
22
Thermi Municipality
78
Thermaikos Municipality
74
Thermi
63
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274 объекта найдено
Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,71 млн
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$425,055
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Таунхаус в Drymos, Греция
Таунхаус
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$259,756
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж в Асирос, Греция
Коттедж
Асирос, Греция
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Продаётся …
$802,882
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Nea Apollonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Apollonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$270,987
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$312,888
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Grekodom Development
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Код собственности: HPS4428 - Дом для продажи в Панорамном центре за €1.100.000 Это 440.00 кв…
$1,28 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Код собственности: HPS5863 - Дом для продажи в Терми-центре за 600 000 евро. Это 230.00 кв. …
$699,000
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Коттедж 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$305,065
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Epanomi, Греция
Коттедж 7 спален
Epanomi, Греция
Количество спален 7
Площадь 560 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$649,390
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$590,354
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Дом 5 спален в Месимери, Греция
Дом 5 спален
Месимери, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 428 м²
Код собственности: HPS4936 - Дом для продажи в Эпаноми Месимери за 620 000 евро. Этот 428.00…
$721,638
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Дом 4 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код собственности: HPS3045 - Дом для продажи в Терми Тагарадес за 420 000 евро. Этот 200,00 …
$487,293
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 1 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$944,567
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Дом 4 спальни в Thermi, Греция
Дом 4 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Property Code: HPS5462 - House FOR SALE in Thermi Center for € 510.000 . This 145.00 sq. m.…
$586,935
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Коттедж 5 спален в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$448,669
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Дом 6 спален в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 445 м²
Имущественный код: HPS2747 - Дом для продажи в Центре Хортиатиса за €1,180,000. Этот 445 кв.…
$1,36 млн
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четверты…
$531,319
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Коттедж 5 спален в Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
Количество спален 5
Площадь 248 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$318,791
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$153,492
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27 млн
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Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$129,878
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 201 м²
Продается таунхаус площадью 201 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$495,898
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Коттедж 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$153,492
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Коттедж 6 спален в Каваллари, Греция
Коттедж 6 спален
Каваллари, Греция
Количество спален 6
Площадь 345 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$342,406
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55 млн
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,89 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с гаражом
с садом
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