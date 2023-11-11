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Дома в периферийная единица Салоники, Греция

виллы
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коттеджи
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таунхаусы
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1 219 объектов найдено
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Этаж -1
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 450 m2, 4…
€1,26 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 7
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€920,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrigialos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€152,500
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€920,000
Дом 4 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 282 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
Дом 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 7
Площадь 550 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Таунхаус 4 спальни в Neochorouda, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€330,000
Дом 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€320,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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