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Жильё в Trilofos, Греция

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130 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Kardia, Греция
Квартира 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Код недвижимости: HPS4195 - Maisonette FOR SALE в Терми-центре за €250.000 . Это 114 кв.м. …
€250,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на город в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Дом 5 спален в Kardia, Греция
Дом 5 спален
Kardia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Код недвижимости: HPS4007 - Дом на продажу в Микра Трилофо для € 420.000 . Это 375 кв. Дом …
€420,000
в месяц
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Дом 6 спален в Kardia, Греция
Дом 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 416 м²
Код недвижимости: HPS4017 - Дом на продажу в Микра Трилофо для € 400.000 . Это 416 кв. Дом …
€400,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€160,000
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€315,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€134,000
в месяц
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Дом 3 спальни в Kardia, Греция
Дом 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
€400,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Area : Mesimeri
€270,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
в месяц
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Вилла 6 спален в Kardia, Греция
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Код недвижимости: HPS3730 - Вилла на продажу в Микра Кардия за € 550.000 . Это 505 кв. мебли…
€550,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Код недвижимости: HPS3731 - Вилла на продажу в Микра Трилофо для € 800.000 . Это 380 кв. меб…
€800,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€215,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Код недвижимости: HPS3683 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Thermi Neo Risio для € 210.000 . Это 105 кв…
€210,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Trilofos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
€350,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты с furnishings в Kardia, Греция
Квартира 2 комнаты с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на эта…
€110,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kardia, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€450,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€280,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€650,000
в месяц
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Дом 6 спален в Kardia, Греция
Дом 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Код недвижимости: HPS3229 - Дом для продажи в Микра Трилофо для € 500.000. Это 310 кв. Дом с…
€500,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Kardia, Греция
Дом 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS3230 - Дом для продажи в Thermi Neo Risio для € 400.000. Это 200 кв. До…
€400,000
в месяц
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