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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
4
2
135 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
7
2
198 м²
4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6
1
282 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 спальни
Kardia, Греция
4
2
114 м²
Код недвижимости: HPS4195 - Maisonette FOR SALE в Терми-центре за €250.000 . Это 114 кв.м. …
€250,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на город
Kardia, Греция
4
2
140 м²
3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Дом 5 спален
Kardia, Греция
5
2
375 м²
Код недвижимости: HPS4007 - Дом на продажу в Микра Трилофо для € 420.000 . Это 375 кв. Дом …
€420,000
в месяц
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Дом 6 спален
Kardia, Греция
6
4
416 м²
Код недвижимости: HPS4017 - Дом на продажу в Микра Трилофо для € 400.000 . Это 416 кв. Дом …
€400,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
6
2
254 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
4
1
106 м²
1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€160,000
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
7
4
343 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
4
225 м²
3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€315,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
6
2
150 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
6
2
285 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
4
2
109 м²
2
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€134,000
в месяц
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Дом 3 спальни
Kardia, Греция
3
3
175 м²
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
€400,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на горы
Kardia, Греция
8
3
220 м²
3
Area : Mesimeri
€270,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
8
3
320 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
в месяц
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Вилла 6 спален
Kardia, Греция
6
3
505 м²
Код недвижимости: HPS3730 - Вилла на продажу в Микра Кардия за € 550.000 . Это 505 кв. мебли…
€550,000
в месяц
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Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
4
1
380 м²
Код недвижимости: HPS3731 - Вилла на продажу в Микра Трилофо для € 800.000 . Это 380 кв. меб…
€800,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
5
2
143 м²
3
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€215,000
в месяц
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Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
3
1
105 м²
Код недвижимости: HPS3683 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Thermi Neo Risio для € 210.000 . Это 105 кв…
€210,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
5
3
250 м²
3
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
€350,000
в месяц
1
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Квартира 2 комнаты с furnishings
Kardia, Греция
2
50 м²
1
Продается квартира площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на эта…
€110,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
4
2
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
7
1
430 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€450,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
6
2
256 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€280,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Trilofos, Греция
8
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€650,000
в месяц
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Дом 6 спален
Kardia, Греция
6
2
310 м²
Код недвижимости: HPS3229 - Дом для продажи в Микра Трилофо для € 500.000. Это 310 кв. Дом с…
€500,000
в месяц
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Дом 4 спальни
Kardia, Греция
4
1
200 м²
Код недвижимости: HPS3230 - Дом для продажи в Thermi Neo Risio для € 400.000. Это 200 кв. До…
€400,000
в месяц
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