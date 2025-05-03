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Дома с бассейном в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
38
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
186
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
105
Municipal Unit of Loutraki Perachora
99
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65 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,70 млн
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Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$574,059
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Вилла 6 комнат в Петроталасса, Греция
Вилла 6 комнат
Петроталасса, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 1000 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эт…
$4,18 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
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Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
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Вилла 1 комната в Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
$448,810
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$991,556
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Вилла 7 комнат в Месонги, Греция
Вилла 7 комнат
Месонги, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,40 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Sikyona, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,79 млн
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,36 млн
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Вилла 12 комнат в Циливи, Греция
Вилла 12 комнат
Циливи, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,34 млн
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Вилла 3 комнаты в Логгос, Греция
Вилла 3 комнаты
Логгос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
$991,556
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Вилла 1 комната в Петроталасса, Греция
Вилла 1 комната
Петроталасса, Греция
Число комнат 1
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,18 млн
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Вилла 8 комнат в Ликсурион, Греция
Вилла 8 комнат
Ликсурион, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$2,82 млн
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
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Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Число комнат 10
Площадь 449 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
$759,934
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Таунхаус 6 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$375,748
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Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,98 млн
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Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 45 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$482,609
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$660,964
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Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла имеет угловое …
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,88 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
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Вилла 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,03 млн
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Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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