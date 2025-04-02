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Дома в Municipal Unit of Lefkada, Греция

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Lefkada, Греция
Дом 4 комнаты
Lefkada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 820 м²
вилла в греции  Подробности недвижимости Расположение: Элломено, Лефкас, Ионическое море…
$619,151
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов