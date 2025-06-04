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Дома в Каламате, Греция

виллы
4
таунхаусы
4
11 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Арфара, Греция
Дом 2 комнаты
Арфара, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Очаровательная деревенская усадьба недалеко от Каламаты - отличная инвестиционная возможност…
$143
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Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$464,985
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Вилла в Като Амфея, Греция
Вилла
Като Амфея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$114,430
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Таунхаус в Каламата, Греция
Таунхаус
Каламата, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$480,607
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Коттедж 4 комнаты в Като Амфея, Греция
Коттедж 4 комнаты
Като Амфея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$104,374
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$476,326
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Элайохори, Греция
Вилла 6 комнат
Элайохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,02 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Ариохори, Греция
Коттедж 5 комнат
Ариохори, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$231,416
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Элайохори, Греция
Вилла
Элайохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,06 млн
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Вилла в Ариохори, Греция
Вилла
Ариохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$240,304
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Таунхаус в Каламата, Греция
Таунхаус
Каламата, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$469,164
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Параметры недвижимости в Каламате, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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