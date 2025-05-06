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Дома с видом на море в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
38
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
185
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
106
Municipal Unit of Loutraki Perachora
100
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263 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$507,810
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Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Вилла 266 квм с частком площадью 252квм. На первом этаже 100 кв.м. находится просторная гост…
$269,675
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Sideris Real Estate
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Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
- Два независимых отдельных дома площадью 250 квадратных метров на территории четырех акров …
$538,173
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Sideris Real Estate
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Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,93 млн
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
- Лутраки-Перахора - Роскошное здание 600 м2 на участке 6000 м2. Здание состоит из 4 полнос…
$2,71 млн
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Sideris Real Estate
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 145 кв. м. недалеко от  Лутраки с полуподвалом площа…
$210,270
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Sideris Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$939,369
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,81 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
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Вилла 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла сост…
$2,60 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
$324,089
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Коттедж 1 комната в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 1 комната
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$473,053
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Таунхаус 6 комнат в Алисос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Алисос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$451,387
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Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$166,999
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$574,059
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$485,241
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Вилла 5 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 5 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный особняк площадью 135 м2  на участке площадью 700 м2  . Это высокоэстетичная и сейс…
$415,017
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$245,280
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Таунхаус 1 комната в Agios Prokopios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of North Kynouria, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of North Kynouria, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$355,467
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$823,781
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$361,109
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Коттедж 11 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 11 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,25 млн
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Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Число комнат 10
Площадь 449 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
$759,934
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Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,72 млн
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Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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