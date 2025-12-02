Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Zakynthos Municipality
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Zakynthos Municipality, Греция

Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Municipal Unit of Artemisia
4
21 объект найдено
Дом 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Предлагая идеальную небольшую виллу на острове Занте, часть комплекса вилл, но полностью нез…
$510,535
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
$293,112
Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
$1,11 млн
Вилла в Альканас, Греция
Вилла
Альканас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Вт…
$492,429
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе. …
$351,735
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из 2…
$615,536
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,76 млн
Вилла 9 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Роскошная вилла 300 кв.м. с бассейном и видом на море на Закинфе Всего в 6 км от города З…
$2,52 млн
Коттедж 4 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из 2…
$614,481
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
$1,11 млн
Вилла в Закинтос, Греция
Вилла
Закинтос, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,75 млн
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продаются три объекта недвижимости общей площадью 350 кв.м и складом 16 кв.м на участке площ…
$879,337
Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
Цена по запросу
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Роскошная вилла 300 кв.м. с бассейном и видом на море на Закинфе Всего в 6 км от города З…
$2,52 млн
Вилла 12 комнат в Закинтос, Греция
Вилла 12 комнат
Закинтос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,75 млн
Коттедж 1 комната в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Продаются три объекта недвижимости общей площадью 350 кв.м и складом 16 кв.м на участке площ…
$877,831
Коттедж 6 комнат в Альканас, Греция
Коттедж 6 комнат
Альканас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Вт…
$491,585
Коттедж 1 комната в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе. …
$351,132
Коттедж 2 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Дома для отдыха на Закинфе В продаже – современные дома для отдыха (площадью около 32 м²)…
$29,118
Вилла 3 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos Fantastic complex of 12 …
$265,053
Вилла 5 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,76 млн
