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Дома в Municipality of West Mani, Греция

5 объектов найдено
Дом 2 спальни в Кардамили, Греция
Дом 2 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
€350,000
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Дом 3 спальни в Neohori, Греция
Дом 3 спальни
Neohori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Неохори, 120 кв., на участке 530 квадратн…
€400,000
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Дом 2 спальни в Stoupa, Греция
Дом 2 спальни
Stoupa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Лефктро-Кардамили, Стоипа, 156 кв.& Sigma; & epsilon; & omic…
€295,000
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Дом 4 спальни в Кардамили, Греция
Дом 4 спальни
Кардамили, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Кардамили, 140 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & …
€600,000
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Дом 7 спален в Кардамили, Греция
Дом 7 спален
Кардамили, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Неохори, 320 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & om…
€550,000
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Параметры недвижимости в Municipality of West Mani, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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