Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Trifylia
  5. Дома

Дома в Municipality of Trifylia, Греция

коттеджи
4
8 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную в Романос, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с джакузи, элитную
Романос, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Bedrooms, 2…
€450,000
Дом 3 спальни в Кипарисия, Греция
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продажа виллы, Кипарисия, Терпсифея, 170 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; …
€1,15 млн
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€1,40 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кало Неро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Неро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€130,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Трагана, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Трагана, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€280,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Врузес, Греция
Комнаты 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
€220,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Вромонери, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Вромонери, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительств…
€525,000

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти