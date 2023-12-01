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Дома в Municipal Unit of Epidavros, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Nea Ephidauros, Греция
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Nea Ephidauros, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 119 м²
ID Недвижимость: 11669 - Στιμάγκα, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жи…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Epidavros, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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