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Дома в Municipality of Nafplio, Греция

коттеджи
3
8 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €127.000 . This 98 sq.…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€470,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Kantia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Kantia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€760,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€230,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Lefkakia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Lefkakia, Греция
Комнаты 1
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
€120,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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