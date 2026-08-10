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Дома в Municipality of Nafplio, Греция

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Municipal Unit of Nafplio
4
Municipal Unit of Nea Tiryntha
3
9 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$897,339
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$366,020
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Grekodom Development
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Коттедж в Дрепанон, Греция
Коттедж
Дрепанон, Греция
Площадь 272 м²
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія , рядом с городо…
$141,685
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Неа Тиринта, Греция
Таунхаус
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$554,933
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Grekodom Development
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Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Код недвижимости: 11490 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Paralio Astros за € 250.000. …
$284,879
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Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Коттедж 4 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 4
Площадь 434 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 434 кв.м на полуострове Пелопоннес. Второй этаж состоит…
$590,354
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 760 м²
Количество этажей 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 471 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Nafplio

коттеджи

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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