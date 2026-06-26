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Дома в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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20 объектов найдено
Дом 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Расположенная над кристально чистыми водами Саронического залива, в престижном прибрежном ан…
$688,032
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 740 м²
Этаж 1/1
Жилой комплекс Этот впечатляющий жилой комплекс на продажу расположен в Пефкали, Коринфи…
$896,185
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$442,654
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Value OneValue One
Таунхаус в Софико, Греция
Таунхаус
Софико, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$265,659
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$290,969
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$292,904
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 740 м²
Жилой комплекс Этот впечатляющий жилой комплекс на продажу расположен в Пефкали, Коринфи…
$909,146
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$531,319
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$649,390
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$425,181
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$424,815
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$733,242
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$743,846
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$452,748
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$290,969
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$523,744
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$295,177
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$640,132
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Дом 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Property Code: 58992 - House FOR SALE in Soligeia Pefkali for €390.000 . This 300 sq. m. Hou…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 581505 - Дом для продажи в Soligeia Korfos для € 350.000. Это 240 кв. Дом …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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