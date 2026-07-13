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Дома в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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коттеджи
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6 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Таунхаус в Дервенион, Греция
Таунхаус
Дервенион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$290,969
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$761,551
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Value OneValue One
Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$531,319
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Розена, Греция
Вилла
Розена, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$209,498
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Дом 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Код собственности: 601199 - Дом для продажи в Evrostini Sarantapichiotika за € 190 000. Этот…
$205,113
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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с видом на море
с бассейном
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