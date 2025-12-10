Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipal Unit of Ermioni, Греция

виллы
9
коттеджи
5
16 объектов найдено
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 348 м²
Представляем шедевр приморской жизни в престижном Эрмиони, Арголида, рядом с известным район…
$2,21 млн
Дом 4 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Презентация потрясающей виллы в очень желательном районе Порто Гидра в Арголиде, Пелопоннес.…
$792,472
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 348 м²
Роскошная прибрежная резиденция 348 м² в Эрмиони. Описание недвижимости В живописной Э…
$2,55 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$539,327
Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$311,027
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,17 млн
Дом 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 581237 - Дом на продажу в Эрмиони Ахладица за € 330.000. Это 200 кв. Дом п…
Цена по запросу
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$334,066
Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,17 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж -1/3
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$312,343
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,76 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$644,847
Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$643,742
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
Роскошная прибрежная резиденция 348 м² в Эрмиони. Описание недвижимости В живописной Э…
$2,55 млн
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,76 млн
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$538,403
