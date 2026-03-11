Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Municipal Unit of Asini, Греция

виллы
3
5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Толо - волшебное место, построенное в объятиях Аргольского залива, с береговой линией, полно…
$552,246
Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 760 м²
Количество этажей 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
Вилла 4 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Новая роскошная вилла площадью 93 кв.м в Толо Современное строение высокого класса, спроект…
$550,022
AuraAura
Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$891,062
Коттедж 6 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$889,535
