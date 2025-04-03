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Дома в Municipal Unit of Nafplio, Греция

3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 471 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Property Code: 601780 - House FOR SALE in Xilokastro Melissi for €270.000. This 127 sq. m. H…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 1
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
$134,106
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов