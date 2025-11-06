Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

виллы
17
коттеджи
13
таунхаусы
23
56 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$271,989
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Като-Пица, Греция
Вилла
Като-Пица, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$926,235
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж -1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$855,888
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$369,322
Вилла 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$854,422
Дом 4 комнаты в Ano Loutro, Греция
Дом 4 комнаты
Ano Loutro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажный дом у моря 172 кв.м. в Ксилокастро. В одном из самых красивых районов Ксилокаст…
$185,889
Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$444,767
Вилла в Ano Loutro, Греция
Вилла
Ano Loutro, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$527,602
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$199,316
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$644,847
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Этаж -1/4
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$328,286
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$445,531
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$351,132
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 302 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$491,585
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
$328,286
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$327,723
Дом 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
ID Real Estate: 621722 - Като-Пица, дом на одну семью на всей территории 2 КУПИТЬ этажи Жила…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Property Code: 601199 - House FOR SALE in Evrostini Sarantapichiotika for €190.000 . This 10…
Цена по запросу
Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$526,698
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$879,337
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$2,23 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
$327,723
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$526,698
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$368,689
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 302 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$492,429
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$374,541
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$410,357
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$375,184
Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$422,082
Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$749,082
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
