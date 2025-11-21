Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Греция
  2. Греция
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipality of Pylos and Nestor, Греция

Methoni Municipal Unit
3
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Гиалова, Греция
Вилла 4 комнаты
Гиалова, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Вилла в Гиалове — это воплощение современного комфорта и элегантности, расположенное всего в…
$1,64 млн
Оставить заявку
Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Метони, Греция
Коттедж 7 комнат
Метони, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$503,290
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Гиалова, Греция
Вилла 10 комнат
Гиалова, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1

$2,71 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Лаханада, Греция
Дом 3 спальни
Лаханада, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Skouras Real Estate представляет отличную возможность приобрести недавно построенный дом в в…
$568,452
Оставить заявку
Вилла в Метони, Греция
Вилла
Метони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$504,153
Оставить заявку
