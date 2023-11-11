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Дома в Муниципалитет Лефкада, Греция

5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Муниципалитет Лефкада, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Ионических островах. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€275,000
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Дом 2 спальни с видом на море, дом, с greece в Nydri, Греция
Дом 2 спальни с видом на море, дом, с greece
Nydri, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Lefkada, Ellomeno: Продается недавно построенный светлый Maisonette 79sq.m. фасад на первом …
€225,000
Шале 3 спальни в Lazarata, Греция
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Maisonette for sale in Sfakiotes, Lefkada of Lefkada Prefecture for 190.000€ (Listing No W41…
€190,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Муниципалитет Лефкада, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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