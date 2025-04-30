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Квартиры с террасой в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
1221
Арадиппу
357
Арадиппу
189
Oroklini
106
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88 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Новая закрытая резиденция в 800 метрах от моря, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с терра…
$228,862
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты …
$514,941
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в жилом комплексе рядом с парком и озером, Ларнака, Кипр Небольшой жилой ком…
$474,106
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Новые апартаменты с парковочными местами рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются просто…
$202,855
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр Предлагаются апарта…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр Проект будет состоять из 2 отдельных …
$182,268
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Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
$591,319
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция в историческом районе, рядом с пляжем и центром города, Ларнака, Кипр…
$237,307
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Квартира 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются виллы …
$730,124
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры…
$120,153
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и террасой на крыше недалеко от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаю…
$177,691
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Квартира 5 комнат в район Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Небольшой комплекс вилл в Ливадии, Кипр Предлагаются виллы с парковочными местами и зонами …
$453,564
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 12
Современная резиденция с садами и бассейном рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются разл…
$261,632
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Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с магазинами и офисами в 500 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предл…
$389,821
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 8
Резиденция рядом с пляжами и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются просторные апартаменты с па…
$1,44 млн
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр Предлагаются квар…
$200,775
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с просторной парковко…
$627,623
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр Предлагаются апартам…
$228,226
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Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
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Пентхаус 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
$197,654
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 118 м²
Количество этажей 6
Резиденция с парковкой в престижном районе, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с парковочн…
$696,990
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Квартира 3 комнаты в Пила, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пила, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция рядом с автомагистралью, Пила, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочным…
$239,265
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Квартира 4 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются элитные виллы с бассейна…
$703,353
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются новые апа…
$339,404
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
$2,98 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
$491,230
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагается вилла с …
$587,683
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Квартира 4 комнаты в Калавасос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Калавасос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы с бассейнами недалеко от моря, в живописном городке Калавасос, Кипр Предлагаю…
$486,338
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
$940,311
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Типы недвижимости в районе Ларнака

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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