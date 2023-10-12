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Квартиры с бассейном в Ларнака, Кипр

Ларнака
218
Kiti
7
Dromolaxia
5
Dromolaxia-Meneou Municipality
5
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогии - провинция Лимассол, с 117 кв.м. крытые инте…
€560,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
€125,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€500,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€170,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€206,000

Типы недвижимости в Ларнака

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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