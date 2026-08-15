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Квартиры-студии в районе Ларнака, Кипр

;
муниципалитет Ларнака
16
Арадиппу
3
Студия Удалить
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30 объектов найдено
Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$275,370
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Студия в Арадиппу, Кипр
Студия
Арадиппу, Кипр
Эта стильная квартира-студия продуманно разработана, чтобы максимизировать пространство и ко…
$165,446
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 5
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$269,633
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$258,159
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Студия в район Ларнака, Кипр
Студия
район Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Апартаменты Studio Apartment Апартаменты и жилые пространства Эта квартира-студия расположе…
$219,379
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Студия в Oroklini, Кипр
Студия
Oroklini, Кипр
Площадь 40 м²
Расположенные в нескольких минутах ходьбы от центра Ларнаки и шумного международного аэропор…
$151,264
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TekceTekce
Студия в район Ларнака, Кипр
Студия
район Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Квартира-студия на 5-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлагает 40,2…
$203,157
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 44 м²
Стильная квартира в совершенно новой жилой застройке, спроектированная с учетом комфорта и у…
$231,417
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Студия в район Ларнака, Кипр
Студия
район Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6
Квартира-студия на 6-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлагает 40,3…
$210,929
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Студия в район Ларнака, Кипр
Студия
район Ларнака, Кипр
Площадь 44 м²
Современные апартаменты расположены в одном из самых востребованных и популярных районов Лар…
$173,127
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 44 м²
Стильная квартира в совершенно новой жилой застройке, спроектированная с учетом комфорта и у…
$223,351
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 44 м²
Стильная квартира в совершенно новой жилой застройке, спроектированная с учетом комфорта и у…
$243,046
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$246,686
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Студия в Арадиппу, Кипр
Студия
Арадиппу, Кипр
Площадь 43 м²
Эта стильная квартира-студия является идеальным сочетанием современного дизайна и функционал…
$159,537
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Студия 1 спальня в район Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Эта современная квартира-студия предлагает изысканное сочетание комфорта и современной прибр…
$685,266
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Современная полностью меблированная квартира-студия - улица Эрму, Ларнака Совершенно новая,…
$263,777
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 5
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$281,107
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6
Эта квартира-студия предлагает около 32 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 12…
$281,107
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 67 м²
Продается студия в новом прибрежном комплексе в Ларнаке. Современный проект от надежного …
$614,918
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$240,949
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$229,475
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Эта квартира-студия предлагает около 69 м2 крытого внутреннего пространства, дополненного 11…
$240,949
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Студия в район Ларнака, Кипр
Студия
район Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6
Квартира-студия на 6-м этаже новой закрытой застройки в Ливадии, Ларнака. Он предлагает 40,2…
$197,247
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Студия 1 спальня в Терсефану, Кипр
Студия 1 спальня
Терсефану, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Расположенная в тихой деревне Терсефану, Кипр, эта очаровательная квартира-студия на первом …
$126,600
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Студия в Терсефану, Кипр
Студия
Терсефану, Кипр
Площадь 41 м²
Эта уютная квартира-студия в Терсефану идеально подходит для проживания или инвестиций. Расп…
$135,902
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Студия 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Студия 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Эта стильная квартира-студия является идеальным сочетанием современного дизайна и функционал…
$189,081
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Студия в Терсефану, Кипр
Студия
Терсефану, Кипр
Площадь 33 м²
Эта современная двухэтажная квартира-студия, расположенная в ухоженном комплексе в тихой дер…
$135,902
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Студия 1 комната в Psevdas, Кипр
Студия 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Подержанная студия для продажи в немецко-средиземноморской провинции Лимассол, с 25 т.м. Инт…
$103,922
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Студия в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
КОМПЛЕКС СOASTLINE ЛАРНАКА   ДИНАМИЧНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ОРГАНИЧНО СОЧЕТАЕТ В …
$337,740
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Студия 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Студия 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Продается студия в Протарасе - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 37 кв.м крытых площа…
$144,976
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Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

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