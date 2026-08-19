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Квартиры в Dromolaxia, Кипр

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однокомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$212,716
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$212,716
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$625,710
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$224,533
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$212,716
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Расположен в престижном районе New Drosia. Эта коллекция из десяти роскошных, умных квартир …
$401,796
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$725,689
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