Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Ларнака
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в районе Ларнака, Кипр

;
муниципалитет Ларнака
131
Арадиппу
68
Oroklini
12
Kiti
3
Пентхаус Удалить
Очистить
283 объекта найдено
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Современный пентхаус с 1 спальней на верхнем этаже современного жилого комплекса в востребов…
$322,140
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$461,907
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Современный пентхаус с 1 спальней на верхнем этаже современного жилого комплекса в востребов…
$305,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$457,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$208,525
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предназначена для тех, кто…
$421,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/6
Современный комфорт – 2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира сочетает в себе пространст…
$482,517
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1
Современная элегантность – 1-комнатная квартира Однокомнатная квартира предназначена для тех…
$406,514
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Представляя пентхаус премиум-класса в Арадиппу - High-End Living at Its Finest Расположенный…
$283,621
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Испытайте идеальное сочетание элегантности и удобства в этой потрясающей роскошной квартире,…
$224,533
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в Калавасос, Кипр
Пентхаус
Калавасос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Двухкомнатный пентхаус, расположенный недалеко от круговой развязки Zygi, на полпути между Л…
$342,812
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 2
Совершенно новый пентхаус с 2 спальнями, блок 207 на 2-м этаже современного жилого дома в Ли…
$331,019
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
Объявление о продаже: двухкомнатный пентхаус с террасой на крыше, расположенный на пятом эта…
$476,780
Оставить заявку
Пентхаус в Kiti, Кипр
Пентхаус
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Стильная квартира в совершенно новой жилой застройке, спроектированная с учетом комфорта и у…
$342,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 6/6
Апартаменты с 3 спальнями Элегантные трехкомнатные апартаменты предлагают идеальный баланс п…
$772,377
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Представляем потрясающую новую разработку в престижном элитном районе Арадиппу, где современ…
$313,165
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 6/6
Роскошный проект с видом на море расположен в 100 метрах от пляжа Маккензи в одном из самых …
$795,606
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 2
Объявление о продаже двухкомнатного пентхауса, расположенного на втором этаже. Проект состо…
$366,975
Оставить заявку
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира - центральная городская жизнь рядом с Финикудесом Апартаменты с 2 спаль…
$503,356
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 3
Совершенно новый пентхаус с 2 спальнями, блок 305 на 3-м этаже современного жилого дома в Ар…
$313,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира – пространство, комфорт и гибкость Двухкомнатная квартира предназначена…
$534,276
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 3
Эта 2-спальная квартира, расположенная в процветающем жилом ландшафте Арадиппу и неразрывно …
$319,404
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
Этаж 2/2
Эта 2-комнатная квартира расположена в самом сердце района Ливадия в Ларнаке с этим исключит…
$330,295
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 4/4
Пентхаус с 2 спальнями предлагает щедрые интерьеры и универсальный макет, который идеально а…
$365,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/4
3-комнатные пентхаусы в Дросии Хилл, Ларнака Расположенные на верхних этажах современного ж…
$450,778
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 111 м²
Этаж 4/4
Занимая верхний уровень премиального малоэтажного здания, этот исключительный пентхаус с 3 с…
$398,766
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/3
Стильные прибрежные лестницы от моря Двухкомнатная квартира с видом на море и просторной Вер…
$592,254
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 4/4
Четырехкомнатная квартира – современная семья, живущая в сердце Ларнаки Четырехкомнатная ква…
$603,943
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Этаж 4
Совершенно новый пентхаус с 3 спальнями, блок 401 на 4-м этаже современного жилого дома в це…
$383,285
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Стильные апартаменты в совершенно новой жилой застройке. Разработанный с учетом комфорта и у…
$304,892
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти