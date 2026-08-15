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Квартиры с видом на горы в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
1524
Арадиппу
663
Oroklini
201
Kiti
138
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11 объектов найдено
Квартира в Мелини, Кипр
Квартира
Мелини, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в деревне Мелини в Ларнаке в зоне G3 с коэффициентом покрытия 10…
$56,464
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Квартира в Мелини, Кипр
Квартира
Мелини, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в деревне Мелини Ларнака в зоне G3 с коэффициентом покрытия 10%,…
$44,941
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Квартира 3 комнаты в Кофину, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кофину, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Комплекс OLEA RESIDENCE ограничивается местоположением Гечиткале, который является наиболее …
$128,064
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира в Тохни, Кипр
Квартира
Тохни, Кипр
Земля в деревне Точни в Ларнаке в зоне Z1, с коэффициентом покрытия 0,6%, плотностью застрой…
$518,545
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Квартира 2 спальни в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
Расположенный в престижном районе Красас в Ларнаке, этот уникальный жилой комплекс предлагае…
$202,798
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Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Марони, Кипр
Квартира 4 комнаты
Марони, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с морем, Марони, Кипр Предлагаются эл…
$445,041
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Квартира 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются виллы …
$730,124
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Квартира 1 спальня в Арадиппу, Кипр
Квартира 1 спальня
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/3
Этот уникальный жилой комплекс, расположенный в желаемом районе Красас в Ларнаке, предлагает…
$177,810
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Типы недвижимости в районе Ларнака

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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