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Квартиры с садом в районе Ларнака, Кипр

муниципалитет Ларнака
1221
Арадиппу
357
Арадиппу
189
Oroklini
106
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88 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Новая закрытая резиденция в 800 метрах от моря, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с терра…
$228,862
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 120 м²
$364,939
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в жилом комплексе рядом с парком и озером, Ларнака, Кипр Небольшой жилой ком…
$474,106
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Новые апартаменты с парковочными местами рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются просто…
$202,855
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Продается двухкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, на третьем этаже жилого дом…
$247,432
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Ground floor luxury one bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$105,480
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр Предлагаются апарта…
$260,071
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Квартира на первом этаже спальни на продажу в Строволосе - провинция Никосия, с 45 кв. крыты…
$144,976
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр Проект будет состоять из 2 отдельных …
$182,268
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Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
$591,319
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
A lovely ground floor apartment in Mackenzie area in Larnaca for sale! The apartment is full…
$735,630
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 150 м²
цокольный этаж с двумя спальнями в провинции Коккинес - провинция Ларнака, с 80 кв.м. крытая…
$110,109
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Квартира 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются виллы …
$730,124
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается в стадии строительства пентхаус с тремя спальнями с садом на крыше, по убеждению П…
$358,234
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 99 м²
Продается двухкомнатная квартира в Сотире - провинция Фамагуста, на 2 этаже жилого дома. Ква…
$150,148
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака, на первом этаже жилого дома…
$125,124
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 124 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in Columbia are…
$366,939
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Ground floor luxury one bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$114,436
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 12
Современная резиденция с садами и бассейном рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются разл…
$261,632
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр Предлагаются квар…
$200,775
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с просторной парковко…
$627,623
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр Предлагаются апартам…
$228,226
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Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается готовая квартира с двумя спальнями и потолочным садом в районе Мидл - провинция Ли…
$248,774
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Продается новая квартира с двумя спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 80 кв.м. и…
$169,167
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Квартира 4 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются элитные виллы с бассейна…
$703,353
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются новые апа…
$339,404
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
$2,98 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
$491,230
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагается вилла с …
$587,683
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Типы недвижимости в районе Ларнака

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квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Ларнака, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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