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ВНЖ Digital Nomad

Хорватия Хорватия
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$8,000
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ВНЖ Digital Nomad
ВНЖ
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О программе иммиграции

ВНЖ Хорватии цифровой кочевник дает возможность работать удаленно и проживать в стране 18 месяцев с возможностью продления на основании договора аренды жилья еще на один год.

По этому ВНЖ нельзя получить ПМЖ и в последствии, гражданство по натурализации. Но на основании этого ВНЖ можно перейти проще на ВНЖ по работе  или оформить ВНЖ другой страны ЕС.

Этот ВНЖ подойдет, даже тем, у кого были множественные отказы в получении Шенген визы.

Преимущества ВНЖ Хорватии в том, что цифровой кочевник не платит налоги от источника дохода, полученного за пределами страны. 

Можно открыть счет в налоговой службе и дает свободное передвижение по странам Шенгенского соглашения без привязки к стране. 

 

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$8,000
Длительность
Длительность
4 месяцев
Требования к заявителю

возраст от 18 лет

заграничный паспорт

виза D

источники удаленного дохода

медицинская справка 

справка о несудимости

договор аренды или документы права собственности на жилье

иные по запросу миграционной службы

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ВНЖ Digital Nomad
Хорватия Хорватия
от
$8,000
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