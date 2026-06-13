ВНЖ Digital Nomad

О программе иммиграции

ВНЖ Хорватии цифровой кочевник дает возможность работать удаленно и проживать в стране 18 месяцев с возможностью продления на основании договора аренды жилья еще на один год.

По этому ВНЖ нельзя получить ПМЖ и в последствии, гражданство по натурализации. Но на основании этого ВНЖ можно перейти проще на ВНЖ по работе или оформить ВНЖ другой страны ЕС.

Этот ВНЖ подойдет, даже тем, у кого были множественные отказы в получении Шенген визы.

Преимущества ВНЖ Хорватии в том, что цифровой кочевник не платит налоги от источника дохода, полученного за пределами страны.

Можно открыть счет в налоговой службе и дает свободное передвижение по странам Шенгенского соглашения без привязки к стране.