Иностранцы скупают каждый четвертый объект недвижимости в Хорватии. Но общая активность на рынке снижается

Каждый четвертый объект недвижимости в Хорватии покупается иностранными инвесторами. Но несмотря на это, рынок стал свидетелем снижения оборота жилых объектов и корректировки цен.

Средняя цена квадратного метра недвижимости в Хорватии достигла внушительных €2,326. В столице, Загребе, — выше €2700 за «квадрат». Эти цифры связаны с высокой стоимостью нового строительства и дорогими предложениями по подержанным квартирам.

Эксперты отмечают, что из-за высоких цен на недвижимость, количество сделок с недвижимостью сократилось. Данные Налогового управления свидетельствуют, что в прошлом году было совершено более 72 тысячи сделок по покупке квартир и домов, а к сентябрю текущего года — около 50 тысяч. Снижение более чем на 20% только в столице Загребе говорит о необходимости корректировки цен.

Почти каждый четвертый объект недвижимости в Хорватии приобретается иностранцами. Однако даже они начинают замедлять темпы покупок. Дубравко Ранилович, президент Ассоциации предпринимателей в сфере недвижимости, отмечает, что «падение сделок касается всей страны, и мы ожидаем коррекции цен». В первом полугодии основными покупателями были словенцы, а не немцы.

Несмотря на то, что строительство новых зданий в Хорватии ведется активно, существует проблема нехватки качественной земли. Рост цен на землю также оказал значительное воздействие на их инвестиционную привлекательность. При этом, по официальным данным, в Хорватии в настоящее время строится около 1150 квартир. Этого явно недостаточно для всех желающих, для которых недвижимость остается наиболее выгодной инвестицией.