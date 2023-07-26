«Хорватия — все еще очень дешевое направление». Что поменялось на хорватском рынке недвижимости после вступления в Шенгенскую зону?
С 1 января 2023 года Хорватия стала частью Шенгенской зоны. Что изменилось на рынке недвижимости страны за последние 6 месяцев? Как изменились цены на жилье? Как все это отражается на возможностях местных жителей? Обо всем этом — в нашем экспертном интервью.
Более полугода назад мы уже писали материал о , а именно о том, чем он примечателен, как иностранцы могут купить там недвижимость и землю, какие регионы пользуются наибольшим спросом и так далее. Однако с того момента произошло довольно значимое событие для Хорватии — 1 января 2023 года она вступила в Шенгенскую зону. Поэтому мы решили узнать, что изменилось на рынке за последние полгода, что сейчас происходит с ценами и чего можно ожидать в будущем.
Полезной информацией с нами поделились Питер Поллак и Сюзана Джурица, эксперты компании IC-REAL, которые консультируют иностранных инвесторов в Хорватии, в частности, на полуострове Истрия.
«Большого роста цен на недвижимость нет и не предвидится»
— Помимо Шенгенской зоны, Хорватия с 1 января 2023 г. является членом еще и Еврозоны, поэтому валютой страны теперь является евро (от прежней национальной валюты — куны — пришлось отказаться).
Все это не привело к каким-либо существенным изменениям или росту цен. Напротив, для иностранных инвесторов сделки стали более прозрачными, а местная недвижимость даже подешевела примерно на 1%, поскольку теперь не нужно прибегать к конвертации в кунах.
В целом же, за последний год цены на жилье существенно не изменились. Более того, большого и в будущем, поскольку Хорватия, особенно прибрежные регионы, уже достигла пиковых значений в отношении стоимости объектов.
Примечание. Вот за сколько в среднем можно купить квартиру 90 кв.м. в некоторых городах Хорватии (цены приводит сервис Numbeo):
- Загреб — €260,000-€380,000.
- Сплит — €230,000-€315,000.
- Пореч — €320,000-€420,000.
- Дубровник — €225,000-€325,000.
Эксперты Питер Поллак и Сюзана Джурица
— Как ситуация на хорватском рынке недвижимости выглядит в сравнении с рынками других европейских стран? Каковы Ваши наблюдения?
— Если говорить о столице страны, Загребе, цены на жилье тут сопоставимы с ценами в других европейских столицах, в остальном же, цены в Хорватии все еще ниже других европейских городов. Это связано еще и с тем, что ежемесячный доход местного населения также находится на более низком уровне.
Но в Хорватии есть еще и совершенно другой рынок, который является наиболее привлекательным для иностранцев — это прибрежные регионы. И это понятно: с учетом всех островов они составляют около 6200 км береговой линии (Истрия и залив Кварнер на севере и Далмация на юге). В Истрии самыми высокими ценами славятся такие города, как Ровинь, Пореч, Опатия, Медулин; в Далмации — Задар, Сплит и Дубровник, а также остров Брач.
Если сравнивать с Италией, то цены на хорватском побережье иногда могут быть выше, но по сравнению с Испанией и такими курортными местами, как Майорка, Ибица и Марбелья, Хорватия — все еще очень дешевое направление.
И что немаловажно для многих граждан из-за рубежа: они могут рассчитывать на надежное вложение капитала в Хорватии, вдали от местных налоговых органов. Чрезмерное регулирование и неудовлетворенность налоговой политикой становятся слишком обременительными для многих иностранных граждан, в том числе, из Германии.
Приведу пример того, как в Хорватии можно реализовать в жизнь даже, казалось бы, нереалистичные проекты — причем, довольно легко и быстро, без особой бюрократии.
Итак, в прошлом году один из наших клиентов захотел построить вертолетную площадку на территории сельскохозяйственного поместья в Ровине. Поначалу мы скептически отнеслись к возможности такого строительства, но поскольку там нет линий электропередач и соседних домов, мы быстро получили зеленый свет на реализацию такого проекта.
Так выглядит типичный каменный дом на полуострове Истрия в Хорватии
«Купить дом в Хорватии у моря становится всё сложнее»
— Каковы основные цели иностранцев на хорватском рынке?
— В первую очередь, иностранцы стремятся купить себе второй дом на юге Хорватии, чтобы иметь возможность хорошо проводить время в круглогодичном средиземноморском климате. На втором месте по популярности — покупка с целью сдачи недвижимости в аренду и получения дохода (можно рассчитывать на 8-15% в виде годовой прибыли). И то, и другое часто можно удачно совместить в одном объекте недвижимости.
Плюс Хорватии еще и в том, что на ее побережье нет больших замков и многоквартирных домов, как в Испании и Италии. Благодаря этому, природа побережья и ландшафт сохраняются.
Все это приводит к дефициту топовых объектов с видом на море, поскольку многие из них уже проданы. Следовательно, такая недвижимость будет продолжать расти в цене.
Венецианская вилла в хорватском городе Ровинь
— Появились ли на рынке после вступления в Шенген иностранцы из стран, ранее не проявлявших к нему интереса?
— На хорватском рынке, в основном, преобладают покупатели из стран ЕС: 50% туристов приезжают из Германии и Австрии (по крайней мере, на север Хорватии, в Истрию).
Однако с этого года на рынке можно встретить все больше инвесторов и из других стран Европы, которые вкладывают средства в строительство домов и запускают собственные проекты.
К слову, в основном, частные покупатели совершают покупку полностью из собственных средств или с помощью кредитов в своей стране. Финансирование с помощью банков в Хорватии — довольно утомительное предприятие, а процентные ставки выше, чем, к примеру, в Германии.
— Изменились ли условия покупки недвижимости или земли для иностранцев?
— С 1 июля 2023 года изменились некоторые условия приобретения сельскохозяйственных земель. Теперь частные лица из стран ЕС могут приобретать сельскохозяйственные земли площадью до 10,000 кв.м. В отношении больших площадей государство имеет право первого отказа, а также оно будет проверять, могут ли иностранцы покупать землю.
Однако в любом случае целесообразно создать в Хорватии собственную компанию для покупки и эксплуатации сельскохозяйственных земель, и тогда вы сможете купить столько сельскохозяйственных земель, сколько захотите. Преимущество такого подхода заключается также в том, что вы сможете воспользоваться высокими субсидиями ЕС (до 70%).
Примечание. Подробнее о том, , читайте в нашем предыдущем интервью с экспертами.
Современная вилла в Хорватии
«В Хорватии еще множество ниш для бизнеса, которые можно занять»
— Как ситуация с жильем выглядит для местных жителей? Стало ли им сложнее приобрести недвижимость в стране?
— На этот момент очень важно обратить внимание, потому что не всё, что блестит — золото. Молодым семьям становится все труднее найти квартиру, потому что все хотят сдавать ее туристам. Конечно, это создает дефицит и повышает цены на аренду. Однако это означает, что строительство квартир и апартаментов будет оставаться актуальным и в ближайшие годы.
— Какие перспективы вы видите для развития рынка недвижимости Хорватии?
— В настоящее время многое в стране еще строится. Многие дома сдаются в аренду туристам. Как будет развиваться рынок в условиях переизбытка сдаваемых в аренду вилл и пустующих площадей, а также снижения активности строительства? Этот вопрос должны задавать себе, прежде всего, профессионалы туристического бизнеса, потому что после пандемии люди снова быстро реагируют на рынок и предпочитают мобильность: сегодня едут в Хорватию, завтра — в Таиланд, а послезавтра — на Карибы.
В целом, в Хорватии есть еще много ниш, которые в будущем будут представлять собой более выгодную бизнес-модель, нежели сдача апартаментов в аренду туристам: жилье для местного населения, дома престарелых, паркинги, оздоровительные центры и спа-отели — и это лишь часть из возможностей.
Лавандовые поля на полуострове Истрия
Автор фото: Питер Поллак