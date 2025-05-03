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VISQ properties ™

Хорватия, Kmeti
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
2 года
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
vipo11.com
Об агентстве

О VISQ properties - ваша связь с роскошью и качеством жизни

С момента своего основания компания VISQ properties устанавливает стандарты на мировом рынке элитной недвижимости. Мы считаем, что элитная недвижимость - это не просто здание, а опыт и инвестиция в качество вашей жизни. Позвольте нам помочь вам реализовать ваши мечты о жизни на самых красивых побережьях мира.

 

Наши ценности, миссия и видение VISQ properties

Наши ценности: страсть, честность и совершенство

В VISQ properties наши ценности — это больше, чем просто слова на бумаге — они составляют основу всего, что мы делаем. Наша страсть к элитной недвижимости на побережьях мира заставляет нас устанавливать самые высокие стандарты во всех аспектах нашего бизнеса. Для нас важна честность; Мы всегда действуем честно, прозрачно и ответственно по отношению к нашим клиентам, партнерам и сотрудникам. Наша цель – совершенство во всех деталях – от личных консультаций до маркетинга каждого роскошного дома.

 

Наша миссия: изменить образ жизни, осуществить мечты

Наша миссия в VISQ properties — не просто продавать роскошную недвижимость, но и менять образ жизни и воплощать мечты. Мы понимаем, что покупка прибрежной недвижимости – это не только финансовая инвестиция, но и эмоциональное решение, которое может положительно изменить жизнь наших клиентов. Предоставляя уникальные и индивидуальные услуги, мы помогаем нашим клиентам реализовать свое личное представление о роскоши и создать незабываемые воспоминания.

 

Наше видение: Первый выбор элитной прибрежной недвижимости по всему миру.

Наше видение — быть первым выбором для взыскательных покупателей и продавцов элитной прибрежной недвижимости по всему миру. Мы стремимся быть лидерами отрасли, внедряя инновации, превосходя ожидания и устанавливая новые стандарты. Благодаря постоянному совершенствованию и сосредоточению внимания на первоклассном обслуживании мы стремимся предоставить нашим клиентам наилучшие впечатления и укрепить нашу позицию в качестве предпочтительного партнера на мировом рынке элитной недвижимости.

 

В VISQ properties мы гордимся тем, что не просто продаем недвижимость, но и предоставляем опыт, выходящий за рамки покупки. Наши ценности, миссия и видение помогают нам каждый день радовать наших клиентов и воплощать их мечты о жизни на самых красивых побережьях мира в реальность.

Услуги

Наша миссия: элитная недвижимость, покоряющая сердца

VISQ properties предлагает вам не просто недвижимость, а новый образ жизни. Погрузитесь в наши комплексные услуги, призванные превзойти ваши ожидания. От поиска до покупки и управления недвижимостью вашей мечты, мы предлагаем вам все необходимое для жизни, полной роскоши и комфорта.

Продайте свою недвижимость стильно и успешно

Откройте для себя свой прибрежный рай: найдите недвижимость своей мечты

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:58
(UTC+2:00, Europe/Zagreb)
Понедельник
08:00 - 20:00
Вторник
08:00 - 20:00
Среда
08:00 - 20:00
Четверг
08:00 - 20:00
Пятница
08:00 - 20:00
Суббота
10:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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