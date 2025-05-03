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San Patrik Real Estate

Хорватия, Город Загреб
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Hrvatski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.sanpatrik.co
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Об агентстве

Добро пожаловать в San Patrik Real Estate, ваше бутик-агентство с глобальным охватом, расположенное в самом сердце Загреба, Хорватия. Мы считаем, что недвижимость - это не просто сделка, а путешествие, изменяющее жизнь. Специализируясь на новых разработках премиум-класса в Загребе, Истрии и Далмации, мы предлагаем персонализированный сервис с учетом ваших уникальных потребностей.


В нашем портфолио представлены роскошные виллы, первоклассные строительные участки и апартаменты высшего уровня, идеально подходящие для ваших следующих инвестиций. Движимые стремлением к совершенству, мы постоянно стремимся к повышению качества наших услуг, гарантируя, что мечта каждого клиента становится реальностью. San Patrik работает по всему миру, обслуживая клиентов по всему миру с беспрецедентным опытом.

Мы гордимся тем, что являемся членами Leading Real Estate Companies of the World® (LeadingRE), соединяющей нас с престижной глобальной сетью лучших независимых фирм по недвижимости. Эта принадлежность позволяет нам предлагать непревзойденную глобальную экспозицию, гарантируя, что ваша недвижимость достигает квалифицированных покупателей на международном уровне, а также позволяет нам оказывать экспертную помощь клиентам, покупающим недвижимость в любой точке мира.

Начните свое путешествие по недвижимости с нами - забронируйте бесплатную 30-минутную консультацию сегодня и изучите, как мы можем воплотить в жизнь ваши стремления к недвижимости, где бы вы ни находились в мире.


Добро пожаловать в San Patrik Real Estate, где местный опыт соответствует глобальному охвату.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:23
(UTC+2:00, Europe/Zagreb)
Понедельник
09:00 - 19:00
Вторник
09:00 - 19:00
Среда
09:00 - 19:00
Четверг
09:00 - 19:00
Пятница
09:00 - 19:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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