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Жильё в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Grad Sibenik
53
Шибеник
44
Opcina Rogoznica
40
Opcina Primosten
8
Grad Vodice
7
Водице
6
Opcina Bilice
3
133 объекта найдено
Дом 6 комнат в Шибеник, Хорватия
VIP
Дом 6 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продаётся новый современный дом у моря в Хорватии! Коммуникации: Водоснабжение, Электриче…
€998,000
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Velesdar Real Estate
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Дом 4 комнаты в Dvornice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Dvornice, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Two-story house in Dvornica, gross 113.77 m2 On a plot of 323 m2, in the quiet town of Dvorn…
€290,000
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Дом 8 комнат в Водице, Хорватия
Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
€1,90 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения
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Квартира 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Квартира в доме, 83,81м2, Шибеник-Црница В семейном доме 1991 года постройки расположена ква…
€175,000
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Квартира 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/9
Квартира 3,5 кв.м., 78м2, Шибеник – Видичи На первом этаже жилого дома расположена квартира …
€185,000
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Дом 5 комнат в Zazvic, Хорватия
Дом 5 комнат
Zazvic, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Дом под адаптацию в селе Жажвич, 120 м2 На участке площадью 218 м2 в живописной деревне Жажв…
€39,000
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Дом 5 комнат в Pirovac, Хорватия
Дом 5 комнат
Pirovac, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
House 80 m from the sea with 6 apartments, Tisno, 350 m2 A detached house with a total livin…
€727,000
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Дом 5 комнат в Primosten, Хорватия
Дом 5 комнат
Primosten, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I27162 Вадаль
€380,000
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Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 14
Квартира 2 спальни, 42м2, Шибеник-Шубичевац Квартира состоит из спальни, прихожей, ванной ко…
€162,000
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Дом 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Дом 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА РОСКОШНЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИЛЛ С БАССЕЙНОМ. Вилла расположена в небольшом городке Заблаче …
€5,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
Квартира 3 спальни, 66м2, Шибеник-Видичи Квартира расположена на втором этаже небольшого жил…
€189,000
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Дом 6 комнат в Zatoglav, Хорватия
Дом 6 комнат
Zatoglav, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 328 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море, Рогозница, 381 м2 Дом общей площадью 3 квартиры находится в Рогознице, …
€450,000
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Дом в Stivasnica, Хорватия
Дом
Stivasnica, Хорватия
Площадь 308 м²
Количество этажей 3
Дом у моря, Стивашница-Ражань Частный дом в Ражне, жилая площадь 308 м2, расположен на участ…
€935,000
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Дом 7 комнат в Bilice, Хорватия
Дом 7 комнат
Bilice, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Дом с видом на море в Стублье, Шибеник, 652 м2 Дом в Стубле, построенный на участке площадью…
€480,000
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Квартира 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Шибеник, Метеризе, квартира 90,97 м2, в жилом доме, второй этаж с лифтом. Квартира расположе…
€230,000
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Дом в Шибеник, Хорватия
Дом
Шибеник, Хорватия
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Дом в центре Шибеника В Шибенике, всего в 600 метрах от старого центра города, есть дом с пл…
€186,750
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Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Отремонтированный дом, Шибеник – Центр На участке 115 м², в самом центре города Шибеник, сто…
€365,000
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Квартира 2 комнаты в Рогозница, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Рогозница, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Роскошная квартира в Рогознице с панорамным видом на море, 77,69 м2 В самом центре Рогозницы…
€410,000
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Дом 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Дом с офисными помещениями, 346 м2, центр В центре Шибеника находится уникальный дом с офисн…
€400,000
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Вилла 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€1,30 млн
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Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Дом 224м2 с садом 942м2, Шибеник Бродарица Отдельностоящий дом с двумя жилыми этажами в Брод…
€430,000
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Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Этаж 2/2
I26867 Юрья Далматинка
€450,000
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
I26866 Юрья Далматинка
€285,000
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
I26870 Юрья Далматинка
€370,000
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Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
I26869 Юрья Далматинка
€480,000
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Квартира на первом этаже рядом с морем и с садом в современном новом здании, Murter Недавно …
€397,850
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Дом 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
€560,000
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Velesdar Real Estate
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Дом 3 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 3 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€420,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Квартира 3 спальни, 55м2, Шибеник-Видичи Квартира состоит из двух спален, ванной комнаты, пр…
€150,000
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Вилла 12 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 234 м²
€990,000
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Типы недвижимости в Шибенско-Книнская жупания

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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