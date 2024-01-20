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Realting.com
Хорватия
Жилая
Шибенско-Книнская жупания
Жильё в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
Grad Sibenik
53
Шибеник
44
Opcina Rogoznica
40
Opcina Primosten
8
Grad Vodice
7
Водице
6
Opcina Bilice
3
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133 объекта найдено
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Дом 6 комнат
Шибеник, Хорватия
6
4
4
190 м²
Продаётся новый современный дом у моря в Хорватии! Коммуникации: Водоснабжение, Электриче…
€998,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Дом 4 комнаты
Dvornice, Хорватия
4
114 м²
1
Two-story house in Dvornica, gross 113.77 m2 On a plot of 323 m2, in the quiet town of Dvorn…
€290,000
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Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
8
3
299 м²
€1,90 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4
1
84 м²
2/2
Квартира в доме, 83,81м2, Шибеник-Црница В семейном доме 1991 года постройки расположена ква…
€175,000
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Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
78 м²
1/9
Квартира 3,5 кв.м., 78м2, Шибеник – Видичи На первом этаже жилого дома расположена квартира …
€185,000
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Дом 5 комнат
Zazvic, Хорватия
5
1
151 м²
2
Дом под адаптацию в селе Жажвич, 120 м2 На участке площадью 218 м2 в живописной деревне Жажв…
€39,000
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Дом 5 комнат
Pirovac, Хорватия
5
380 м²
2
House 80 m from the sea with 6 apartments, Tisno, 350 m2 A detached house with a total livin…
€727,000
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Дом 5 комнат
Primosten, Хорватия
5
160 м²
2
I27162 Вадаль
€380,000
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Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2
1
43 м²
14
Квартира 2 спальни, 42м2, Шибеник-Шубичевац Квартира состоит из спальни, прихожей, ванной ко…
€162,000
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Дом 7 комнат
Шибеник, Хорватия
7
1 000 м²
2
ПРОДАЖА РОСКОШНЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИЛЛ С БАССЕЙНОМ. Вилла расположена в небольшом городке Заблаче …
€5,30 млн
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Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
67 м²
2/3
Квартира 3 спальни, 66м2, Шибеник-Видичи Квартира расположена на втором этаже небольшого жил…
€189,000
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Дом 6 комнат
Zatoglav, Хорватия
6
328 м²
2
Дом с видом на море, Рогозница, 381 м2 Дом общей площадью 3 квартиры находится в Рогознице, …
€450,000
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Дом
Stivasnica, Хорватия
308 м²
3
Дом у моря, Стивашница-Ражань Частный дом в Ражне, жилая площадь 308 м2, расположен на участ…
€935,000
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Дом 7 комнат
Bilice, Хорватия
7
198 м²
3
Дом с видом на море в Стублье, Шибеник, 652 м2 Дом в Стубле, построенный на участке площадью…
€480,000
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Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4
1
91 м²
Шибеник, Метеризе, квартира 90,97 м2, в жилом доме, второй этаж с лифтом. Квартира расположе…
€230,000
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Дом
Шибеник, Хорватия
101 м²
2
Дом в центре Шибеника В Шибенике, всего в 600 метрах от старого центра города, есть дом с пл…
€186,750
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Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2
1
120 м²
1
Отремонтированный дом, Шибеник – Центр На участке 115 м², в самом центре города Шибеник, сто…
€365,000
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Квартира 2 комнаты
Рогозница, Хорватия
2
1
78 м²
2
Роскошная квартира в Рогознице с панорамным видом на море, 77,69 м2 В самом центре Рогозницы…
€410,000
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Дом 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
180 м²
1
Дом с офисными помещениями, 346 м2, центр В центре Шибеника находится уникальный дом с офисн…
€400,000
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Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
2
2
105 м²
€1,30 млн
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Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2
224 м²
2
Дом 224м2 с садом 942м2, Шибеник Бродарица Отдельностоящий дом с двумя жилыми этажами в Брод…
€430,000
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Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4
112 м²
2/2
I26867 Юрья Далматинка
€450,000
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Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3
1
77 м²
2
I26866 Юрья Далматинка
€285,000
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Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3
87 м²
1/1
I26870 Юрья Далматинка
€370,000
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Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4
133 м²
1
I26869 Юрья Далматинка
€480,000
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Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3
109 м²
1
Квартира на первом этаже рядом с морем и с садом в современном новом здании, Murter Недавно …
€397,850
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Дом 4 спальни
Шибеник, Хорватия
4
3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
€560,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Дом 3 спальни
Шибеник, Хорватия
3
2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€420,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
55 м²
5
Квартира 3 спальни, 55м2, Шибеник-Видичи Квартира состоит из двух спален, ванной комнаты, пр…
€150,000
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Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
12
7
234 м²
€990,000
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