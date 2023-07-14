Цены на недвижимость в Хорватии дальше расти не будут? Прогноз экспертов

Хорватия опережает всех в ЕС по росту цен на квартиры и дома. В первом квартале стоимость квартир и домов в Хорватии выросла примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и примерно на 73,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, пишет Euractiv. Подробности.

Цены на недвижимость в Хорватии продолжали расти в этом году, значительно увеличившись после того, как Хорватия вошла в безвизовую Шенгенскую зону и зону евро. В то время как цены на коммерческую недвижимость продолжали расти в геометрической прогрессии, рост цен на жилую недвижимость был значительно ниже — на 2%, согласно данным Центрального бюро статистики (DZS), опубликованным в среду.

Однако, несмотря на различия в ценах между Загребом, Адриатикой и другими частями страны, рост цен на жилую недвижимость со временем растет, при этом данные DZS указывают на 73,6% рост в период с первого квартала 2015 года по тот же период этого года.

Эта тенденция, также заметная в других частях Европы, вероятно, побудила Европейский центральный банк (ЕЦБ) пообещать резкое падение цен на жилую недвижимость для Хорватии и других членов Еврозоны.

Однако эксперты по недвижимости предупредили, что период роста цен на недвижимость в Хорватии закончился:

— Расширение цен на недвижимость в Хорватии, очевидно, подошло к концу. Коррекция цен на недвижимость может быть ожидаема в конце этого года или начале следующего года, особенно для подержанной недвижимости. Однако обвала цен и рынка не произойдет, — сказал вице-президент Ассоциации бизнеса недвижимости EURACTIV.

Несмотря на это, имеющиеся данные также показывают, что рост недвижимости в Хорватии замедлился, в то время как в Загребе он практически прекратился, предупредил Вуйович:

— На рынке у нас уже есть большой разрыв между ожиданиями покупателей и ожиданиями продавцов недвижимости. Цены, которые просят продавцы, высоки, и покупатели, в принципе, больше не хотят им платить. Многие из них также ждут дальнейшего развития ситуации на рынке недвижимости, особенно после предупреждения ЕЦБ, — сказал он.

Он также отмечает, что существует растущая разница между ценами продажи, запрошенными продавцами, и ценами, которые в конечном итоге оплачиваются покупателями, отмечая, что разница колеблется от 5-20% в зависимости от района, где продается недвижимость.

Тем не менее, цена продажи за жилой квадратный метр остается высокой, особенно в Загребе — цены варьируются от 3000 евро/кв.м. для новостройки до около 2600 евро/кв.м. для подержанных квартир.

С другой стороны, на Адриатике цены варьируются от одной части побережья к другой.

Например, в районе Дубровника запрашиваемые цены на жилье в настоящее время составляют около 3700 евро за квадратный метр, в то время как цены в Истрии составляют более 3000 евро/кв.м., добавил Вуйович.