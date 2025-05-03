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Жильё в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
251
Город Ровинь
137
Пореч
340
Город Умаг
167
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1 378 объектов найдено
Особняк 12 комнат в община Светвинченат, Хорватия
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Особняк 12 комнат
община Светвинченат, Хорватия
Число комнат 12
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 000 м²
ЗминьЧастная вилла с 240 м2 и бассейном - недвижимость с 4000 м2 в зеленом цветеИСТРИЯ - КРО…
$820,856
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Пентхаус в Город Пула, Хорватия
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Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
PULA Абсолютная квартира: 147 м2 с видом на море и большой террасой в здании K & K на набере…
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Роскошная вилла в Ядрески, Лижнян всего в 5 км от моря! Общая площадь 450 кв.м. Земельный уч…
$587,737
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта современная вилла в Светвинченате имеет чистую полезную площадь 110 м² и расположена на …
$592,317
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 5 спален в Мотовун, Хорватия
Дом 5 спален
Мотовун, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Расположение: Motovun Построено: 2022 Мотовунский центр: 6 км Море: 21 км Расстояние до аэро…
$2,04 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Красивая вилла с бассейном на продажу, всего в 14 км от центра Пореча и моря. Общая площадь:…
$915,513
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 5 комнат в Rojci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Rojci, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
www.biliskov.com  ID: 13305 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
$1,41 млн
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Вилла популярного истрийского дизайна в Вишняне, регион Пореч, с видом на море! Он принадлеж…
$921,164
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 2 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea viewApartment on the first…
$276,788
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Дом 4 спальни в Мотовун, Хорватия
Дом 4 спальни
Мотовун, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
$2,67 млн
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San Patrik Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Divsici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Divsici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I29112 Cetinići
$663,186
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Откройте для себя эту недавно построенную виллу в средиземноморском стиле с бассейном-инфини…
$991,709
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Kadumi, Хорватия
Вилла
Kadumi, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Poreč is a popular summer resort on the coast of the Istrian peninsula in western Croatia. I…
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 429 м²
Девятое чудо Истрии - выдающаяся современная роскошная вилла в Лижняне! Вилла расположена вс…
$1,53 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Пентхаус в Город Пула, Хорватия
Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
pula
$287,479
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Современная новая вилла с видом на море в закрытом охраняемом кондоминиуме Баньоле, всего в …
$1,09 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 6 спален в община Медулин, Хорватия
Дом 6 спален
община Медулин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 349 м²
Расположение: Medulin Построено: 2014 Ремонт: 2022 Центр города: 0,5 км Море: 0,4 км Расстоя…
$1,93 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Вилла в суперпопулярном Фажане всего в 400 метрах от моря! Общая площадь 205 кв.м. Земельный…
$927,043
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
In Istria, Croatia, Ližnjan is a settlement and municipality. The biodiversity is relatively…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Дом в Varvari, Хорватия
Дом
Varvari, Хорватия
Площадь 233 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, POREC – Detached house with swimming pool near townThe ground floor area of this hou…
$913,402
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Дом 4 комнаты в Rovinjsko Selo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Rovinjsko Selo, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Истрия, деревня Ровинь, всего в 5 км от центра Ровиня, в тихой части деревни, эта роскошная …
$1,55 млн
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Дом 1 спальня в Город Пула, Хорватия
Дом 1 спальня
Город Пула, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Pula Построено: 2017 Пула-центр: 7 км Море: 0,65 км Расстояние до аэропорта: 8…
$1,36 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Вилла потрясающего современного дизайна в районе Мотовун! Общая площадь 420 кв.м. Земельный …
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Недалеко от города Пореч, на продажу предлагается красивый дом площадью 235 м² на участке 79…
$868,732
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Вилла в Okreti, Хорватия
Вилла
Okreti, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Замечательная усадьба в районе Зминь Истрии на земельном участке 5204 кв.м., более 0,5 га зе…
$791,804
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Вилла в Канфанар, Хорватия
Вилла
Канфанар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Каменная вилла с бассейном и просторным садом в Канфанаре, Ровиньская область! Общая площадь…
$1,07 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Продается традиционная вилла в Ребичи, Барбан, в 2 км от моря! Вилла площадью 262 кв. м. име…
$847,697
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Типы недвижимости в Истрийской жупания

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

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