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  4. Дубровницко-Неретванская жупания

Жильё в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Dubrovnik
26
Grad Korcula
25
Корчула
20
Дубровник
13
Opcina Vela Luka
9
Opcina Orebic
8
Opcina Konavle
4
Opcina Slivno
4
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91 объект найдено
Вилла 2 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Вилла 2 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
€600,000
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Вилла 4 спальни в Bosanka, Хорватия
Вилла 4 спальни
Bosanka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
€800,000
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Вилла 5 спален в Krucica, Хорватия
Вилла 5 спален
Krucica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€2,25 млн
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Дом в Gruda, Хорватия
Дом
Gruda, Хорватия
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
Вилла в небольшом городке Груда, недалеко от Дубровника Вилла построена из белого камня, …
€420,000
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Дом 15 комнат в Kremena, Хорватия
Дом 15 комнат
Kremena, Хорватия
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 484 м²
www.biliskov.com  ID: 13626 Меткович, Блаце Отдельностоящий дом площадью 483,55м2, построе…
€1,90 млн
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Дом 14 комнат в Cavtat, Хорватия
Дом 14 комнат
Cavtat, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море в Корчула, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море
Корчула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
KORČULA - House in an exclusive location, first row to the sea Korčula is a beautiful centr…
€1,60 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€235,000
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Квартира 1 спальня в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 1 спальня
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€170,000
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Квартира 2 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€202,000
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Вилла 29 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
€2,70 млн
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Вилла 8 спален в Cavtat, Хорватия
Вилла 8 спален
Cavtat, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Посмотрите на этот уникальный каменный особняк в центре города Цавтат! Croatia Real Estate A…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 6 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Вы ищете роскошную виллу в Дубровнике? Вы пришли в нужное место! Ведущее агентство недвижимо…
€3,20 млн
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Вилла 8 спален в Trsteno, Хорватия
Вилла 8 спален
Trsteno, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 608 м²
Добро пожаловать на остров Колочеп! Расположенный всего в нескольких километрах от материка …
€5,00 млн
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Вилла 4 спальни в Vinacac, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinacac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Мечтаете о тропическом отдыхе, бесконечных закатах и великолепных пляжах? Эта вилла премиум-…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Zaton, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Где купить роскошный дом в Дубровнике? Взгляните на этот потрясающий объект недвижимости, ко…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни в Trsteno, Хорватия
Вилла 4 спальни
Trsteno, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Если Дубровник является следующим в вашем списке, то добро пожаловать на эту потрясающую, со…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Smokvica, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Smokvica, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Elite apartments for sale, located in a building under construction in a picturesque bay wit…
€536,400
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 комнаты в Nova Mokosica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Nova Mokosica, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Дубровник, Груж, особняк (цокольный этаж) 107м2 с отдельной квартирой 25м2, на участке 515м2…
€560,000
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Trsteno, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Trsteno, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается исключительная, недавно построенная роскошная вилла, расположенная в непосредствен…
€7,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 5 комнат в Дубровник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
€830,000
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 комнаты в Vela Luka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Vela Luka, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Вела Лука Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площадью 115 м2, 1975 года постр…
€230,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Vela Luka, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…
€615,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Lumbarda, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lumbarda, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
€3,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Vela Luka, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
€1,28 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Vela Luka, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Vela Luka, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
For sale beautifully decorated house of 252 m2, located in the center of a seaside town on t…
€756,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lastovo, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом, расположенный на берегу моря. На первом этаже находится большой г…
€490,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Типы недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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