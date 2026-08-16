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Жилье в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Zadar
106
Задар
85
Grad Nin
52
Паг
22
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458 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Преко, Хорватия
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Квартира 3 комнаты
Преко, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Роскошная полностью меблированная 2-Бр квартира с видом на море, 476 м2 ярд (1/2 акций) и по…
$467,398
НДС
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Дом 7 спален в Mrljane, Хорватия
Дом 7 спален
Mrljane, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 414 м²
Море: 10 м Построено: 2024 Расстояние до аэропорта: 31 км Внутреннее пространство: 414 м2…
$2,08 млн
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Дом 5 спален в Задарская жупания, Хорватия
Дом 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 551 м²
Море: 10 м Построено: 2024 Паг-центр: 8 км Расстояние до аэропорта: 87 км Внутреннее простр…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
$898,964
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Квартира 3 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
$961,391
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
$425,196
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Вир, Хорватия
Вилла
Вир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Совершенно новая современная вилла с бассейном, в 50 метрах от моря!Роскошная, современная в…
$903,484
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Вилла на 1-й линии моря в районе Задара! Абсолютно заманчивое предложение! Этот очаровательн…
$1,03 млн
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Квартира в Нин, Хорватия
Квартира
Нин, Хорватия
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Квартира 2 спальни в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продаём квартиру на первом этаже нового дома S101C в Привлаке, недалеко от Задара, с южной о…
$288,613
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/3
Недвижимость расположена в первой линии у моря, всего в десяти метрах от побережья. Это искл…
$729,166
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$473,609
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Вилла в Opcina Sukosan, Хорватия
Вилла
Opcina Sukosan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
В очаровательной прибрежной гавани Сукошан величественная вилла занимает непревзойденное мес…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Эта роскошная высокотехнологичная вилла расположена в Далмации, в Привлаке, на первой линии …
$4,04 млн
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Вилла в Вир, Хорватия
Вилла
Вир, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 505 м²
Современная новая вилла с 4 роскошными апартаментами в 20 метрах от моря только на острове В…
$2,63 млн
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Дом 4 спальни в Opcina Starigrad, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Starigrad, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Расположение: Seline Построено: 2018 Море: 300 м Центр: 300 м Расстояние до аэропорта: 4…
$1,38 млн
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Вилла в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Роскошная новая вилла в Привлаке, в 100 метрах от моря, с джакузи на крыше, выставлена на пр…
$796,152
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Новый комплекс из 12 роскошных вилл на естественном склоне, обеспечивающем прекрасный открыт…
$1,43 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с потрясающим видом на море в районе Задара, всего в 150 метрах от моря - с …
$1,37 млн
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Вилла в Opcina Posedarje, Хорватия
Вилла
Opcina Posedarje, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Новая роскошная вилла на берегу моря, построенная в 2025 году в Далмации – первая линия к мо…
$1,72 млн
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Вилла в Задарская жупания, Хорватия
Вилла
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Откройте для себя очаровательную модульную виллу, выставленную на продажу на острове Паг, с …
$1,66 млн
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Вилла в Mrljane, Хорватия
Вилла
Mrljane, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в спокойной обстановке всего в 2…
$1,66 млн
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
$1,57 млн
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Вилла в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эта эксклюзивная роскошная вилла расположена в районе Привлака недалеко от Задара, всего в 4…
$865,331
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Пентхаус в Municipality of Kolan, Хорватия
Пентхаус
Municipality of Kolan, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Представляем вам уникальный пентхаус, расположенный в современной урбанистической вилле на о…
$743,024
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Агентство
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$800,559
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Фантастическая современная семейная вилла в стадии строительства в районе Задара с видом на …
$1,49 млн
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$363,545
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Продается новая современная вилла недалеко от Задара с видом на море, всего в 200 метрах от …
$1,27 млн
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Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

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