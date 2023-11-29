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Жильё в Задарская жупания, Хорватия

Задар
43
Паг
11
Opcina Sveti Filip i Jakov
8
Биоград-на-Мору
8
Municipality of Kolan
6
Opcina Pasman
4
Opcina Preko
4
Нин
4
168 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€459,837
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Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​71.76 m2, in a tourist co…
€401,878
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Sveti Filip i Jakov, one-room apartment with a total net area of ​​46.27 m2, in a tourist co…
€247,523
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Квартира 4 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​101.90 m2, in a tourist c…
€545,138
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Sveti Filip i Jakov, one-bedroom apartment with a total net area of ​​48.86 m2, in a tourist…
€249,179
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€233,791
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​62.83 m2, in a tourist co…
€351,853
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Вилла 5 спален в Задарская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
€1,53 млн
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Вилла 6 спален в Zaton, Хорватия
Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
€1,000,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
ID CODE: 19672
€256,500
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
www.biliskov.com  ID: 13707 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€660,000
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Квартира 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
www.biliskov.com  ID: 13710 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€600,000
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Квартира 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
www.biliskov.com  ID: 13708 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€660,000
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Квартира 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
www.biliskov.com  ID: 13709 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€570,000
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Вилла 4 спальни в Углян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Углян, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
€765,000
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Квартира 3 комнаты в Задар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Задар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
www.biliskov.com  ID: 13703 Задар, Борик Трехкомнатная квартира с новым ремонтом чистой по…
€370,000
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Вилла 7 комнат в Opcina Vrsi, Хорватия
Вилла 7 комнат
Opcina Vrsi, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 360 м²
www.biliskov.com  ID: 13704 Задар, окрестности Роскошная, дизайнерски меблированная вилла …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
www.biliskov.com  ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
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Вилла 3 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
www.biliskov.com  ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
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Дом 6 спален с мебелью, с видом на море в Паг, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с видом на море
Паг, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
PAG - House with three apartments overlooking the sea The island of Pag is one of the larg…
€300,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Углян, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Углян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
ZADAR, UGLJAN - Furnished apartment near the sea, A1 An apartment for sale on the ground f…
€509,143
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kraj, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with a beautiful sea view A beautiful luxury villa with…
€649,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kraj, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with an impressive sea view A beautiful luxury villa wi…
€1,75 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury villa with sea view Beautiful luxury villa for sale near the sea …
€750,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Zaton, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
ZADAR, ZATON - Luxury stone villa with swimming pool Beautiful stone villa with swimming p…
€610,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Задар, Хорватия
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Задар, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Beautifully decorated apartment house with a floor area of 120 m2 and a usable 450 is situat…
€1,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером в Задар, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 172 м²
Количество этажей 4
These fully equipped and modern apartments are located in an old stone house located just 20…
€1,30 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
In a small village near Zadar, we sell a beautiful house with pool of large accommodation ca…
€849,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Modern and comfortable villa for sale in a place in the hinterland of Sukosan, near Zadar. T…
€750,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Типы недвижимости в Задарская жупания

квартиры
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Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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