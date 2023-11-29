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Realting.com
Хорватия
Жилая
Задарская жупания
Жильё в Задарская жупания, Хорватия
Задар
43
Паг
11
Opcina Sveti Filip i Jakov
8
Биоград-на-Мору
8
Municipality of Kolan
6
Opcina Pasman
4
Opcina Preko
4
Нин
4
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168 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
3
2
86 м²
€459,837
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Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
3
2
72 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of 71.76 m2, in a tourist co…
€401,878
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
46 м²
Sveti Filip i Jakov, one-room apartment with a total net area of 46.27 m2, in a tourist co…
€247,523
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Квартира 4 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
4
2
102 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of 101.90 m2, in a tourist c…
€545,138
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
49 м²
Sveti Filip i Jakov, one-bedroom apartment with a total net area of 48.86 m2, in a tourist…
€249,179
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
46 м²
€233,791
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
63 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of 62.83 m2, in a tourist co…
€351,853
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Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
5
5
289 м²
€1,53 млн
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Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
6
4
235 м²
€1,000,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
2
2
94 м²
4
ID CODE: 19672
€256,500
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
132 м²
www.biliskov.com ID: 13707 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€660,000
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Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
121 м²
www.biliskov.com ID: 13710 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€600,000
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Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
134 м²
www.biliskov.com ID: 13708 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€660,000
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Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
114 м²
www.biliskov.com ID: 13709 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€570,000
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Вилла 4 спальни
Углян, Хорватия
4
4
262 м²
€765,000
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Квартира 3 комнаты
Задар, Хорватия
3
1
80 м²
www.biliskov.com ID: 13703 Задар, Борик Трехкомнатная квартира с новым ремонтом чистой по…
€370,000
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Вилла 7 комнат
Opcina Vrsi, Хорватия
7
360 м²
www.biliskov.com ID: 13704 Задар, окрестности Роскошная, дизайнерски меблированная вилла …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
4
2
170 м²
www.biliskov.com ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
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Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
4
2
120 м²
www.biliskov.com ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
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Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
3
2
148 м²
www.biliskov.com ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
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Дом 6 спален с мебелью, с видом на море
Паг, Хорватия
6
3
170 м²
PAG - House with three apartments overlooking the sea The island of Pag is one of the larg…
€300,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Углян, Хорватия
3
3
110 м²
ZADAR, UGLJAN - Furnished apartment near the sea, A1 An apartment for sale on the ground f…
€509,143
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
2
2
91 м²
1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with a beautiful sea view A beautiful luxury villa with…
€649,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kraj, Хорватия
3
2
170 м²
1
PAŠMAN ISLAND, TKON - Luxury villa with an impressive sea view A beautiful luxury villa wi…
€1,75 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Privlaka, Хорватия
4
5
300 м²
1
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury villa with sea view Beautiful luxury villa for sale near the sea …
€750,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Zaton, Хорватия
3
3
185 м²
1
ZADAR, ZATON - Luxury stone villa with swimming pool Beautiful stone villa with swimming p…
€610,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Задар, Хорватия
9
9
450 м²
4
Beautifully decorated apartment house with a floor area of 120 m2 and a usable 450 is situat…
€1,25 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
6
8
172 м²
4
These fully equipped and modern apartments are located in an old stone house located just 20…
€1,30 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
5
4
259 м²
3
In a small village near Zadar, we sell a beautiful house with pool of large accommodation ca…
€849,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
4
4
170 м²
2
Modern and comfortable villa for sale in a place in the hinterland of Sukosan, near Zadar. T…
€750,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
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