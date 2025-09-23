ADRIONIKA CONSULTING

Мы рады сообщить нашим уважаемым клиентам и партнерам о недавнем признании ADRIONIKA CONSULTANCY и получении награды LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024, назвав нас лучшей консалтинговой компанией по элитной недвижимости в Хорватии. Эта награда отражает наше стремление к совершенству и наши постоянные усилия по предоставлению беспрецедентных услуг в секторе недвижимости. Мы выражаем благодарность всем, кто внес свой вклад в наш успех, и подтверждаем нашу приверженность поддержанию самых высоких стандартов в отрасли!
С 2004 года мы активно участвуем в работе на хорватском рынке недвижимости, охватывая в настоящее время вся береговая линия от Умага до Дубровника, а также недвижимость в Загребе.
Наш опыт охватывает широкий спектр объектов недвижимости, включая жилые апартаменты, дома, виллы, бутик-отели, семейные пансионаты, гостевые дома, отели, кемпинги, недвижимость под реконструкцию, земельные участки, инвестиционные проекты, солнечные электростанции, виноградники, сельскохозяйственные угодья, острова и даже замки.
Мы глубоко увлечены своей работой, и нам доставляет огромную радость помочь вам найти идеальную недвижимость.
Консалтинг:
Мы помогаем клиентам определить их желания и найти на рынке лучшие объекты недвижимости, соответствующие их предпочтениям. Помимо предложения объектов недвижимости из нашей обширной базы данных, насчитывающей более 3000 объявлений, мы также активно исследуем рынок, чтобы удовлетворить конкретные запросы клиентов. Мы уделяем приоритетное внимание индивидуальному подходу к каждому клиенту, гарантируя, что он чувствует себя ценным, и стремимся поддерживать долгосрочные отношения, рассматривая наших клиентов как друзей и партнеров.
Основываясь на наших знаниях и опыте, мы предоставляем и предлагаем профессиональных услуг. поддержка и помощь нашим клиентам, а также полный пакет услуг, от подбора объектов и объектов недвижимости до организации заселения и последующего использования выбранной недвижимости.
Кроме того Благодаря нашей профессиональной команде брокеров по недвижимости мы также можем предложить нашим клиентам услуги юристов, архитекторов, землемеров и дизайнеров в рамках наших консультационных услуг.
Если вы хотите основать компанию, нанять бухгалтера, купить акции компании или найти аудитора, мы вам поможем. Если вам требуется помощь с банковским финансированием, оценкой недвижимости, связью с поставщиками коммунальных услуг, таких как электричество и вода, или вам нужны решения по техническому обслуживанию и аренде, мы здесь, чтобы помочь.
Строительство и реконструкция:
Будь то реконструкция старого каменного дома, проект развития роскошной виллы или, скорее, строительство гостиницы или проекта более крупного жилого здания - наша команда экспертов находится в распоряжении клиента. Наши результаты, достигнутые в прошлом, завершенные проекты и довольные клиенты говорят гораздо больше, чем слова.
Наш обширный опыт в проектировании, планировании и меблировке привел к созданию фантастических проектов, которые мы посетим на месте.