ADRIONIKA CONSULTING

Об агентстве

Мы рады сообщить нашим уважаемым клиентам и партнерам о недавнем признании ADRIONIKA CONSULTANCY и получении награды LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024, назвав нас лучшей консалтинговой компанией по элитной недвижимости в Хорватии. Эта награда отражает наше стремление к совершенству и наши постоянные усилия по предоставлению беспрецедентных услуг в секторе недвижимости. Мы выражаем благодарность всем, кто внес свой вклад в наш успех, и подтверждаем нашу приверженность поддержанию самых высоких стандартов в отрасли!

С 2004 года мы активно участвуем в работе на хорватском рынке недвижимости, охватывая в настоящее время вся береговая линия от Умага до Дубровника, а также недвижимость в Загребе.

Наш опыт охватывает широкий спектр объектов недвижимости, включая жилые апартаменты, дома, виллы, бутик-отели, семейные пансионаты, гостевые дома, отели, кемпинги, недвижимость под реконструкцию, земельные участки, инвестиционные проекты, солнечные электростанции, виноградники, сельскохозяйственные угодья, острова и даже замки.

Мы глубоко увлечены своей работой, и нам доставляет огромную радость помочь вам найти идеальную недвижимость.