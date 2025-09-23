ADRIONIKA CONSULTING

  1. Realting.com
Хорватия, Город Опатия
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2004
На платформе
1 год 11 месяцев
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Веб-сайт
www.adrionika.com
Об агентстве

Мы рады сообщить нашим уважаемым клиентам и партнерам о недавнем признании ADRIONIKA CONSULTANCY и получении награды LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024, назвав нас лучшей консалтинговой компанией по элитной недвижимости в Хорватии. Эта награда отражает наше стремление к совершенству и наши постоянные усилия по предоставлению беспрецедентных услуг в секторе недвижимости. Мы выражаем благодарность всем, кто внес свой вклад в наш успех, и подтверждаем нашу приверженность поддержанию самых высоких стандартов в отрасли!

С 2004 года мы активно участвуем в работе на хорватском рынке недвижимости, охватывая в настоящее время вся береговая линия от Умага до Дубровника, а также недвижимость в Загребе.

Наш опыт охватывает широкий спектр объектов недвижимости, включая жилые апартаменты, дома, виллы, бутик-отели, семейные пансионаты, гостевые дома, отели, кемпинги, недвижимость под реконструкцию, земельные участки, инвестиционные проекты, солнечные электростанции, виноградники, сельскохозяйственные угодья, острова и даже замки.

Мы глубоко увлечены своей работой, и нам доставляет огромную радость помочь вам найти идеальную недвижимость.

 

Услуги

Консалтинг:

Мы помогаем клиентам определить их желания и найти на рынке лучшие объекты недвижимости, соответствующие их предпочтениям. Помимо предложения объектов недвижимости из нашей обширной базы данных, насчитывающей более 3000 объявлений, мы также активно исследуем рынок, чтобы удовлетворить конкретные запросы клиентов. Мы уделяем приоритетное внимание индивидуальному подходу к каждому клиенту, гарантируя, что он чувствует себя ценным, и стремимся поддерживать долгосрочные отношения, рассматривая наших клиентов как друзей и партнеров.

Основываясь на наших знаниях и опыте, мы предоставляем и предлагаем профессиональных услуг. поддержка и помощь нашим клиентам, а также полный пакет услуг, от подбора объектов и объектов недвижимости до организации заселения и последующего использования выбранной недвижимости. 

Кроме того Благодаря нашей профессиональной команде брокеров по недвижимости мы также можем предложить нашим клиентам услуги юристов, архитекторов, землемеров и дизайнеров в рамках наших консультационных услуг.

Если вы хотите основать компанию, нанять бухгалтера, купить акции компании или найти аудитора, мы вам поможем. Если вам требуется помощь с банковским финансированием, оценкой недвижимости, связью с поставщиками коммунальных услуг, таких как электричество и вода, или вам нужны решения по техническому обслуживанию и аренде, мы здесь, чтобы помочь.

Строительство и реконструкция:

Будь то реконструкция старого каменного дома, проект развития роскошной виллы или, скорее, строительство гостиницы или проекта более крупного жилого здания - наша команда экспертов находится в распоряжении клиента. Наши результаты, достигнутые в прошлом, завершенные проекты и довольные клиенты говорят гораздо больше, чем слова.

Наш обширный опыт в проектировании, планировании и меблировке привел к созданию фантастических проектов, которые мы посетим на месте.

Квартиры
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 5/14
This Batumi project offers apartments with a variety of layouts and prices. It stands out f…
$44,000
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/14
This Batumi project offers apartments with a variety of layouts and prices. It stands out f…
$88,000
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 10/10
This Batumi project offers apartments with a variety of layouts and prices. It stands out fo…
$300,950
Пентхаус 4 комнаты в Антиб, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Антиб
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж 7/7
Грандиозная премьера новой резиденции в Хуан-ле-Пен, которая будет завершена в 2027 году.Все…
$1,30 млн
Дома
Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Прекрасная городская вилла на стадии строительства с видом на море, всего в 1 км от побережь…
$1,59 млн
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
ЖМИНЬ – Прекрасная вилла на первом этаже на просторном участке!Эта очаровательная вилла на п…
$652,203
Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Crikvenica – Bribir, modern luxury villa with pool under construction. This contemporary vil…
$1,00 млн
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, всего в 2 км от побережья. Площадь здания: 300…
$1,59 млн
Коммерческая недвижимость
Отель 200 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 200 м²
Город Пула
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Жилое здание с тремя квартирами и коммерческим помещением в самом центре Пулы, всего в 150 м…
$673,005
Отель 350 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 350 м²
Dramalj
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
ДРАМАЛЬ – Отличный дом с апартаментами, всего в 130 метрах от моря!Мы предлагаем красивый и …
$807,370
Отель 300 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 300 м²
Омишаль
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Отремонтированный гостевой дом с 5 апартаментами недалеко от моря в Малинске, всего в 100-15…
$1,11 млн
Отель 124 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 124 м²
Город Ровинь
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Прекрасно отремонтированный и меблированный дом в самом центре Ровиня, недалеко от набережно…
$1,12 млн
Наши агенты в Хорватии
Alexey Iakovlev
Alexey Iakovlev
2 155 объектов
Агентства рядом
Luxury Real Estate Croatia farkas
Хорватия, Умаг
Жилая недвижимость 95 Земельные участки 2
Luxury Real Estate Croatia farkas - это частная компания, расположенная в Умаге, Истрия, Хорватия. Мы специализируемся на строительстве высококачественных зданий по системе «под ключ» и продаже элитной недвижимости в Истрии, Кварнере, Далмации и на островах.
Knez Croatia Real Estate
Хорватия, Дубровник
Жилая недвижимость 490 Земельные участки 8
Knez Croatia Real Estates — риэлторская компания, основанная в Дубровнике и занимающаяся продажами и маркетингом лучшей недвижимости в Хорватии. Большинство наших предложений — это роскошные виллы, пентхаусы, отели, рестораны и инвестиционные проекты. Мы фильтруем рынок и подбираем отл…
Biliskov nekretnine
Хорватия, Kastel Stari
Год основания компании 1993
Жилая недвижимость 737 Коммерческая недвижимость 80 Земельные участки 335
БИЛИШКОВ НЕДВИЖИМОСТЬ - УСЛУГА, КОТОРУЮ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ. ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТЕ. Biliškov Nekretnine d.o.o. (Билишков Некретнине д.о.о.) это семейная компания, основанная в 1993 году. Мы были пионерами этого направления в Хорватии. Мы годами строили нашу компанию и достигли завидных результ…
Opereta d.o.o.
Хорватия, Город Загреб
Год основания компании 2004
Жилая недвижимость 1351 Коммерческая недвижимость 137 Земельные участки 437
Здесь вы найдете людей, которые задают стандарты на хорватском рынке недвижимости. Наше преимущество — преданность клиентам и бизнесу. Мы живем своим делом, и чувство удовлетворения после хорошо выполненной работы — наша самая большая награда. Рекомендации довольных клиентов — это лучший ори…
