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Realting.com
Хорватия
Жилая
Сплитско-Далматинская жупания
Жильё в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Grad Omis
25
Grad Hvar
16
Grad Vis
14
Opcina Selca
13
Вис
13
Хвар
13
Opcina Dugi Rat
11
Opcina Postira
10
Opcina Bol
8
Opcina Podstrana
8
Солин
8
Солин
8
Grad Stari Grad
7
Стариград
7
община Клис
7
Opcina Nerezisca
5
Opcina Jelsa
3
Opcina Milna
3
Opcina Sucuraj
3
Омиш
3
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501 объект найдено
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
8
5
3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
5
3
270 м²
€1,20 млн
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Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
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Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
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Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
3
2
97 м²
€950,000
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Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
6
4
320 м²
€1,10 млн
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Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
349 м²
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4
5
326 м²
€1,70 млн
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Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
3
1
80 м²
Kaštel Stari, three bedroom apartment of approx. 80 m2 with gallery and terrace. The apartm…
€179,000
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Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2
2
71 м²
The island of Brač, Sutivan, fully furnished two bedroom apartment with an interior area of …
€239,000
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Дом 3 комнаты
Писак, Хорватия
3
1
70 м²
Писак, Омишская Ривьера - двухквартирный дом с видом на мореДвухквартирный дом площадью 70 м…
€260,000
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Дом 5 комнат
Dugi Rat, Хорватия
5
210 м²
Omiš, Duće detached house of 210 m2, on two floors (ground floor 70 m2, first floor 140 m2) …
€420,000
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Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
62 м²
Сплит, Жнян, однокомнатная комфортабельная квартира 62 м2 на 3/4. на первом этаже дома с лиф…
€315,000
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Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
3
1
45 м²
Сплит, Ловрет - меньшая трехкомнатная квартира площадью 45,43м2.Эти меньшие по размеру трехк…
€185,000
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Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
2
2
92 м²
Kaštela, Kaštel Novi Two-bedroom apartment in Kaštel Novi - new building Total area of the…
€220,000
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Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
4
5
520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Дом 6 комнат
Kastel Gomilica, Хорватия
6
630 м²
Kaštela, Kaštel Gomilica House with 3 apartments and commercial space in Kaštel Gomilica. …
€820,000
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
74 м²
Split, Mertojak, comfortable two bedroom apartment for sale, sea Two bedroom apartment of a…
€280,000
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Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3
1
57 м²
Trogir, near the old city center, apartment with a total area of 57 m2, in a residential bui…
€179,000
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Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3
2
74 м²
Trogir, Čiovo, apartment 74 m2, living room with kitchen and dining room, two bedrooms and t…
€220,000
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Дом 5 комнат
Kastel Novi, Хорватия
5
4
266 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić Family house with 2 apartments and swimming pool House area: 266m2 …
€669,000
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Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
4
5
520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Квартира 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
3
1
57 м²
Kaštel Novi, two bedroom apartment under construction, area approx. 57 m2 on the 2nd floor o…
€171,000
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Дом 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
2
1
80 м²
Kaštel Lukšić, a fully renovated stone house 80 m2 on 2 floors. On the ground floor there a…
€330,000
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Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
2
2
56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
€218,400
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Дом 3 комнаты
Gromin Dolac, Хорватия
3
2
116 м²
Hvar, Zavala on the first floor of a family house there is: - two bedroom apartment of 68.5…
€315,900
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Дом 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
2
1
107 м²
Kaštel Lukšić, completely renovated stone house 107 m2 on 3 floors, with a terrace of 35 m2.…
€335,000
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Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
2
110 м²
Kaštel Kambelovac, a beautiful penthouse of approx. 110 m2 on the 2nd floor and attic of a b…
€240,000
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Квартира 3 комнаты
Vucevica, Хорватия
3
2
102 м²
Kaštel Gomilica, three bedroom apartment of 88.05 m2 + terrace of 15.66 m2 on the 2/2 floor …
€160,000
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Квартира 1 комната
Трогир, Хорватия
1
1
52 м²
Trogir, Čiovo, one bedroom comfortable apartment on the first floor of a new building. It c…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания
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Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
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