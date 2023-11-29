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Жильё в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Omis
25
Grad Hvar
16
Grad Vis
14
Opcina Selca
13
Вис
13
Хвар
13
Opcina Dugi Rat
11
Opcina Postira
10
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501 объект найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален в Prapatnica, Хорватия
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€1,20 млн
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Дом 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
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Вилла 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€950,000
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Вилла 6 спален в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
€1,10 млн
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
€1,70 млн
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Дом 3 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kaštel Stari, three bedroom apartment of approx. 80 m2 with gallery and terrace. The apartm…
€179,000
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
The island of Brač, Sutivan, fully furnished two bedroom apartment with an interior area of …
€239,000
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Дом 3 комнаты в Писак, Хорватия
Дом 3 комнаты
Писак, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Писак, Омишская Ривьера - двухквартирный дом с видом на мореДвухквартирный дом площадью 70 м…
€260,000
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Дом 5 комнат в Dugi Rat, Хорватия
Дом 5 комнат
Dugi Rat, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Omiš, Duće detached house of 210 m2, on two floors (ground floor 70 m2, first floor 140 m2) …
€420,000
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Сплит, Жнян, однокомнатная комфортабельная квартира 62 м2 на 3/4. на первом этаже дома с лиф…
€315,000
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Квартира 3 комнаты в Солин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Сплит, Ловрет - меньшая трехкомнатная квартира площадью 45,43м2.Эти меньшие по размеру трехк…
€185,000
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Квартира 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Kaštela, Kaštel Novi Two-bedroom apartment in Kaštel Novi - new building Total area of the…
€220,000
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Вилла 4 комнаты в celina, Хорватия
Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Дом 6 комнат в Kastel Gomilica, Хорватия
Дом 6 комнат
Kastel Gomilica, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 630 м²
Kaštela, Kaštel Gomilica House with 3 apartments and commercial space in Kaštel Gomilica. …
€820,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Split, Mertojak, comfortable two bedroom apartment for sale, sea Two bedroom apartment of a…
€280,000
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Квартира 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Trogir, near the old city center, apartment with a total area of 57 m2, in a residential bui…
€179,000
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Квартира 3 комнаты в Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Trogir, Čiovo, apartment 74 m2, living room with kitchen and dining room, two bedrooms and t…
€220,000
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Дом 5 комнат в Kastel Novi, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić Family house with 2 apartments and swimming pool House area: 266m2 …
€669,000
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Вилла 4 комнаты в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Kaštel Novi, two bedroom apartment under construction, area approx. 57 m2 on the 2nd floor o…
€171,000
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Дом 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kaštel Lukšić, a fully renovated stone house 80 m2 on 2 floors. On the ground floor there a…
€330,000
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Квартира 2 комнаты в Vira, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
€218,400
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Дом 3 комнаты в Gromin Dolac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gromin Dolac, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Hvar, Zavala on the first floor of a family house there is: - two bedroom apartment of 68.5…
€315,900
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Дом 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Kaštel Lukšić, completely renovated stone house 107 m2 on 3 floors, with a terrace of 35 m2.…
€335,000
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Квартира 2 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Kaštel Kambelovac, a beautiful penthouse of approx. 110 m2 on the 2nd floor and attic of a b…
€240,000
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Квартира 3 комнаты в Vucevica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Vucevica, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Kaštel Gomilica, three bedroom apartment of 88.05 m2 + terrace of 15.66 m2 on the 2/2 floor …
€160,000
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Квартира 1 комната в Трогир, Хорватия
Квартира 1 комната
Трогир, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Trogir, Čiovo, one bedroom comfortable apartment on the first floor of a new building. It c…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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