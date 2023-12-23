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Бунгало в Хорватии

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Svetvincenat, Хорватия
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Svetvincenat, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
€530,000
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Параметры недвижимости в Хорватии

недорогая
элитная
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