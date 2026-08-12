Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Бунгало

Бунгало в Хорватии

;
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в община Барбан, Хорватия
Бунгало
община Барбан, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Свентинченат - Барбанновое бунгало 102м2 с бассейномИСТРИЯ - КРОАТИЯ Наш текущий новый строи…
$373,109
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хорватии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти