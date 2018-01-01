Knez Croatia Real Estate
Knez Croatia Real Estates — риэлторская компания, основанная в Дубровнике и занимающаяся продажами и маркетингом лучшей недвижимости в Хорватии.
Большинство наших предложений — это роскошные виллы, пентхаусы, отели, рестораны и инвестиционные проекты.
Мы фильтруем рынок и подбираем отличные варианты для инвестиций. Наша основная миссия — довольный клиент, поэтому мы всегда поддержим и поможем вам во всех аспектах покупки недвижимости.
Чтобы совершать все транзакции быстрее и проще, Knez Croatia Real Estates установила прочные отношения с юристами, строителями и банкирами.
Компания предлагает профессиональную помощь в планировании, организации, мотивации и контроле инвестиционных и строительных проектов, направленных на достижение наилучшего результата для наших клиентов.
Также мы можем организовать разработку проекта архитектурного и ландшафтного дизайна.