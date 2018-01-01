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Knez Croatia Real Estate

Хорватия, Dubrovnik
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Knez Croatia Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
croatiarealestates.com
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Описание

Knez Croatia Real Estates — риэлторская компания, основанная в Дубровнике и занимающаяся продажами и маркетингом лучшей недвижимости в Хорватии.

Большинство наших предложений — это роскошные виллы, пентхаусы, отели, рестораны и инвестиционные проекты.

Мы фильтруем рынок и подбираем отличные варианты для инвестиций. Наша основная миссия — довольный клиент, поэтому мы всегда поддержим и поможем вам во всех аспектах покупки недвижимости.

Чтобы совершать все транзакции быстрее и проще, Knez Croatia Real Estates установила прочные отношения с юристами, строителями и банкирами.

Компания предлагает профессиональную помощь в планировании, организации, мотивации и контроле инвестиционных и строительных проектов, направленных на достижение наилучшего результата для наших клиентов.

Также мы можем организовать разработку проекта архитектурного и ландшафтного дизайна.

Дома
Смотреть все 94 объекта
Вилла 4 спальни в Cavtat, Хорватия
Вилла 4 спальни
Cavtat
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Расположение: Дубровник, Цавтат Аэропорт: 10 км Море: 30м Построен: 18 век Отрем…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Бузет, Хорватия
Вилла 4 спальни
Бузет
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Добро пожаловать на один из самых посещаемых островов в Адриатическом море Брач. Вероятно, н…
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни в Примоштен, Хорватия
Вилла 4 спальни
Примоштен
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 550,000
Вилла 4 спальни в Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Расположение: Конавле, Дубровник Море: 5 км Аэропорт Дубровника: 9 км Старый город Дубровник…
€ 600,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 12 объектов
Коммерческая 12 спален в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 12 спален
Дубровник
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 750 м²
Дом Кабога расположен в самом сердце порта Груз. Дом был построен в 16 веке. Внутреннее прос…
€ 1,870,000
Коммерческая в Ivanec Bistranski, Хорватия
Коммерческая
Ivanec Bistranski
Площадь 190 м²
Расположение: одна из самых людных улиц в центре Загреба делает этот паб одним из самых попу…
€ 2,080,000
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник
Площадь 3 200 м²
Расположение: Cilipi Аэропорт Дубровника: 3 км Размер участка: 3200м2 4 проект вилл Каждая в…
€ 625,000
Коммерческая 5 спален в Kozino, Хорватия
Коммерческая 5 спален
Kozino
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 545 м²
Расположение: ЗадарЦентр города: 12кмАэропорт: 10кмМоре: 10км Bulit: 2021Дополнительный г…
€ 1,100,000
Земельные участки
Смотреть все 7 объектов
Земельные участки в Zarace, Хорватия
Земельные участки
Zarace
Расположение: остров Хвар Размер участка: 101 000м2 Дорожное соединение
€ 2,020,000
Земельные участки в Kolocep, Хорватия
Земельные участки
Kolocep
Расположение: Колоцеп, Дубровник Размер участка: 1400м2 Море: 150м Платная вилла Проект со в…
€ 500,000
Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник
Участок под застройку: 21 000м2 расположен в 14 км от Дубровника Старый город. Этот участок,…
€ 2,520,000
Земельные участки в Zarace, Хорватия
Земельные участки
Zarace
Вы ищете традиционный истрийский каменный дом? Это может быть просто подходящее место для ва…
€ 1,490,000
Наши агенты в Хорватии
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Здесь вы найдете людей, которые задают стандарты на хорватском рынке недвижимости. Наше преимущество — преданность клиентам и бизнесу. Мы живем своим делом, и чувство удовлетворения после хорошо выполненной работы — наша самая большая награда. Рекомендации довольных клиентов — это лучший ориентир на будущее. Активная и динамичная команда разрешает все возникающие трудности.

В Opereta мы считаем, что нет ничего более могущественного и важного, чем дом. Вот почему вот уже более 18 лет мы помогаем людям найти недвижимость своей мечты и успешно продать ее.

Наша опытная команда агентов и партнеров использует лучшие инструменты. Компания прилагает максимум усилий для этичного выполнения нашей миссии и честного служения людям, чтобы они могли почувствовать силу естественного дома. Удовлетворение потребностей клиентов и безопасность - наши приоритеты; это подтверждают все наши клиенты.

Благодаря постоянному обучению и инвестициям в образование мы занимаем лидирующие позиции среди экспертов по недвижимости в Хорватии. Мы участвуем в зарубежных конференциях и имеем известных зарубежных партнеров, которые обеспечивают глобальную деятельность. Наша лучшая команда юристов отвечает за все юридические вопросы и дела, а Opereta Projektiranje со своей командой архитекторов в вашем распоряжении, чтобы спроектировать ваше пространство, внутреннюю отделку и многое другое.

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БИЛИШКОВ НЕДВИЖИМОСТЬ - УСЛУГА, КОТОРУЮ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ. ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТЕ.

Biliškov Nekretnine d.o.o. (Билишков Некретнине д.о.о.) это семейная компания, основанная в 1993 году. Мы были пионерами этого направления в Хорватии. Мы годами строили нашу компанию и достигли завидных результатов. Сегодня мы одно из лидирующих и самых опытных агентств по недвижимости в Хорватии.

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