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Жильё в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

Опатия
71
Опатия
71
Grad Crikvenica
24
Цриквеница
23
община Ловран
12
Town of Rab
11
Раб
11
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici
9
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216 объектов найдено
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pobri, Хорватия
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
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Velesdar Real Estate
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Вилла 11 спален в Veprinac, Хорватия
Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 009 м²
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Milohnici, Хорватия
Вилла 3 спальни
Milohnici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€600,000
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Вилла 6 спален в Kotor, Хорватия
Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
€3,75 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€500,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€675,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€530,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious penthouse in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€1,65 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera aboun…
€1,08 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€596,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с гаражом, с видеонаблюдением
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
OPATIJA, CENTER - A luxurious apartment in an exclusive location The Opatija Riviera abound…
€478,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
RAB ISLAND, BARBAT - Apartment on the ground floor 3 bedrooms + bathroom with pool In a bea…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с парковка в Барбат, Хорватия
Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Барбат, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
RAB ISLAND, BARBAT - Villa with 5 apartments 250 m from the sea Opportunity for tourist ren…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 2 спальни с мебелью, с парковка в Mrkopalj, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка
Mrkopalj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
MRKOPALJ - Luxury house in a fairy tale environment! For sale is a beautiful mountain oasi…
€250,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Gabonjin, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
KRK ISLAND, MALINSKA - Two-room apartment with a sea view The newly decorated apartment of …
€260,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Selce, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Selce, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
NOVI VINODOLSKI - a beautiful apartment in a great location We can boast that we are media…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
COSTABELLA, BIVIO, KANTRIDA - penthouse, 155 m2, 3 bedrooms + bathroom, PANORAMIC VIEW!!! …
€799,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
RIJEKA-COSTABELLA We are selling an apartment in a new building in an excellent and prime lo…
€512,500
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером в Dobrec, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером
Dobrec, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
OPATIJA, LOVRAN - Небесная квартира на внушительной австро-венгерской вилле! Мы с гордость…
€1,30 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с видом на море, с парковка в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 4 спальни с видом на море, с парковка
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
ISLAND OF KRK, wider area of the city of Krk - Luxury villa with a view of the sea On the g…
€1,27 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ISLAND OF KRK, MALINSKA - Stone villa near the sea Beautiful autochthonous villa of 220 m2…
€850,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
CITY OF KRK - Luxury house with a garden and a view of the sea In the very center and old …
€950,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
ISLAND OF KRK, CITY OF KRK - two-story apartment with garden and swimming pool near the sea.…
€970,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
ISLAND OF KRK - Luxury villa with modern design This unique villa is located in an excellen…
€1,22 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Gabonjin, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ISLAND OF KRK, NJIVICE - First floor of a house with two apartments It is located about 45…
€300,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером в Gabonjin, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Gabonjin, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
ISLAND OF KRK, NJIVICE - Apartment with swimming pool For sale is a floor of a house with …
€562,500
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Icici, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Icici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
OPATIJA, IČIĆI - apartment 79m2 with a garden in a newer building with a swimming pool on th…
€380,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
OPATIJA, CENTER - one-bedroom apartment in a new building with a panoramic view of the sea a…
€230,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Linardici, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Linardici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
ISLAND OF KRK, wider area of the city of Krk - Luxury designer villa with a panoramic view o…
€1,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Типы недвижимости в Приморско-Горанская жупания

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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