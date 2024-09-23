  1. Realting.com
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Alanya, Turquía
de
$192,375
14
ID: 27550
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento amueblado de una habitación (1+1) 60 m2, en la segunda planta.

Best Home 25 es un nuevo complejo residencial premium con su propia infraestructura, situado en la parte central de Alanya, a pocos minutos a pie de la playa de Cleopatra y la zona del parque.

Al mismo tiempo, el complejo está situado en el centro mismo de la infraestructura urbana desarrollada - numerosas tiendas, restaurantes y cafés, clubes, etc. están a poca distancia.

Best Home 25 - consta de un bloque residencial de 5 plantas, situado en una zona cerrada con jardín, piscina y su propia infraestructura para una vida cómoda.

También se vende un apartamento de dos dormitorios (2+1) 100 m2 con muebles y electrodomésticos, que cuesta 249.000 EUR.

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Piscina para niños
  • Zona de Recreación
  • Bar de piscina
  • Lobby
  • Piscina cubierta
  • Fitness
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Parque infantil
  • Generador
  • Aparcamiento
  • Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

