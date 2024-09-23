Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Apartamento amueblado de una habitación (1+1) 60 m2, en la segunda planta.

Best Home 25 es un nuevo complejo residencial premium con su propia infraestructura, situado en la parte central de Alanya, a pocos minutos a pie de la playa de Cleopatra y la zona del parque.

Al mismo tiempo, el complejo está situado en el centro mismo de la infraestructura urbana desarrollada - numerosas tiendas, restaurantes y cafés, clubes, etc. están a poca distancia.

Best Home 25 - consta de un bloque residencial de 5 plantas, situado en una zona cerrada con jardín, piscina y su propia infraestructura para una vida cómoda.

También se vende un apartamento de dos dormitorios (2+1) 100 m2 con muebles y electrodomésticos, que cuesta 249.000 EUR.

Infraestructura:

Piscina al aire libre

Piscina para niños

Zona de Recreación

Bar de piscina

Lobby

Piscina cubierta

Fitness

Sauna

Jacuzzi

Parque infantil

Generador

Aparcamiento

Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.