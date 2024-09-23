  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.

Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.

Oba, Turquía
de
$145,485
BTC
1.7305093
ETH
90.7033902
USDT
143 838.2808754
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15
Dejar una solicitud
ID: 27464
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Apartamento de un dormitorio (1+1) 52 m2 en el complejo premium de SPA El mejor hogar 46 - Oba Privilege.

Un conjunto de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora), aire acondicionado en cada habitación, suelos calentados en los baños y un calentador de agua a través del flujo - incluido en el precio!

Presentamos a su atención un proyecto de un complejo residencial premium en una de las mejores zonas de Alanya - Oba, en la costa mediterránea, del mejor desarrollador de la región.

El complejo se encuentra en una parcela de 13.000 m2, de los cuales 10.000 m2 es la zona local con una variedad de infraestructuras, el complejo constará de 7 bloques de 5 plantas, la distancia al mar es de 3.000 metros.

Cerca también hay escuelas privadas y colegios, grandes supermercados y tiendas de cadena, así como un gran hospital estatal y más.

Fecha de terminación: entregada en 2025.

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre (700 m2)
  • Jacuzzi
  • Piscina para niños
  • Parque infantil
  • Cine al aire libre
  • Zonas de Recreación
  • Zona de yoga
  • Espacio de trabajo
  • Billares
  • Ping-pong
  • Piscina cubierta
  • Baño turco
  • Sauna
  • Sala de sal
  • Jacuzzi
  • Zona de Recreación
  • Gym
  • Sala de juegos para niños
  • Café
  • Estacionamiento interior (252 plazas de aparcamiento)
  • Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Great unique penthouse in an exotic area of Alanya city center
Alanya, Turquía
de
$341,673
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turquía
de
$156,116
Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Alanya, Turquía
de
$138,805
Complejo residencial Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$990,458
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Turquía
de
$718,568
Está viendo
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turquía
de
$145,485
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$276,163
Complejo residencial con vistas a zonas verdes ajardinadas: Jardín de la municipalidad de Estambul y Parque Central.El proyecto consta de 3 bloques: A, B y C.Bloque A es una casa de huéspedes.El bloque B incluye oficinas.El Block C tiene 264 apartamentos residenciales y 234 oficinas.Instalac…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Mostrar todo Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Complejo residencial LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Turquía
de
$752,419
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Póngase en contacto con nuestros especialistas para comprobar la disponibilidad y el costo de los apartamentos.El complejo residencial premium se encuentra en la prestigiosa parte central de Estambul en el lado asiático del Bosphorus, ideal para vivir en familia y unas vacaciones relajantes.…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Mostrar todo Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Luxury complex in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$244,510
Estamos orgullosos de presentarle un nuevo y moderno complejo de lujo, en una de las zonas más ecológicamente limpias de Alanya. Kargicak. Kargicak es una zona pintoresca ubicada al este de Alanya. Para aquellos que aprecian la hermosa naturaleza, los bosques de pinos, la playa de arena limp…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones