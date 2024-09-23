Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1), 55 m2 en el complejo Kavi Dreams Oba.

El desarrollador tiene 1+1 apartamento a la venta por 165.000 EUR.

El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.

El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de la ciudad y a 950 metros del mar.

Oba es una zona ecológicamente limpia donde se encuentra nuestro acogedor complejo, rodeado de jardines verdes, a poca distancia del hospital de la ciudad y grandes centros comerciales como Metro y Kochtas.

Fecha de terminación: entregada en 2023.

Infraestructura:

Gazebos para la relajación y zona de barbacoa

Tribunal de tenis

Mini golf

Sala de fitness

Piscinas para adultos y niños al aire libre

Piscina cubierta climatizada

Sauna y jacuzzi

Baño turco (hamam)

Duchas y vestuarios

Salas de masaje

Cine

Internet en el área común del proyecto

Parque infantil

Aparcamiento exterior e interior

Generador

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.