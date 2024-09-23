  1. Realting.com
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Oba, Turquía
de
$122,968
* El precio es referencial
15
ID: 27420
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1), 55 m2 en el complejo Kavi Dreams Oba.

El desarrollador tiene 1+1 apartamento a la venta por 165.000 EUR.

El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.

El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de la ciudad y a 950 metros del mar.

Oba es una zona ecológicamente limpia donde se encuentra nuestro acogedor complejo, rodeado de jardines verdes, a poca distancia del hospital de la ciudad y grandes centros comerciales como Metro y Kochtas.

Fecha de terminación: entregada en 2023.

Infraestructura:

  • Gazebos para la relajación y zona de barbacoa
  • Tribunal de tenis
  • Mini golf
  • Sala de fitness
  • Piscinas para adultos y niños al aire libre
  • Piscina cubierta climatizada
  • Sauna y jacuzzi
  • Baño turco (hamam)
  • Duchas y vestuarios
  • Salas de masaje
  • Cine
  • Internet en el área común del proyecto
  • Parque infantil
  • Aparcamiento exterior e interior
  • Generador

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

