Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1), 55 m2 en el complejo Kavi Dreams Oba.
El desarrollador tiene 1+1 apartamento a la venta por 165.000 EUR.
El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.
El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de la ciudad y a 950 metros del mar.
Oba es una zona ecológicamente limpia donde se encuentra nuestro acogedor complejo, rodeado de jardines verdes, a poca distancia del hospital de la ciudad y grandes centros comerciales como Metro y Kochtas.
Fecha de terminación: entregada en 2023.
Infraestructura:
