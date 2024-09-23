Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 120 m2 en el complejo Konak Seaside Homes.
Konak Seaside Homes es un complejo residencial de alta calidad con excelente servicio, situado a 90 metros del mar en una de las mejores ubicaciones de la costa turca – el distrito de Kargicak. El supermercado Migros y el transporte público están a 100 metros.
El complejo cubre 8.000 m2 y consta de seis bloques. Hermosos céspedes verdes y árboles ornamentales adornan todo el complejo.
Un puente peatonal conduce desde el complejo a una playa privada con una cafetería.
Infraestructura:
