Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 120 m2 en el complejo Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes es un complejo residencial de alta calidad con excelente servicio, situado a 90 metros del mar en una de las mejores ubicaciones de la costa turca – el distrito de Kargicak. El supermercado Migros y el transporte público están a 100 metros.

El complejo cubre 8.000 m2 y consta de seis bloques. Hermosos céspedes verdes y árboles ornamentales adornan todo el complejo.

Un puente peatonal conduce desde el complejo a una playa privada con una cafetería.

Infraestructura:

Paisajes

Dos restaurantes

Dos grandes piscinas al aire libre

Bar de piscina

Piscina para niños

Parque acuático

Zona de barbacoa

Gazebo

Corte de baloncesto

Tribunal de tenis

SPA Centro

Gimnasio

Piscina cubierta

Baño turco (hammam)

Sala de vapor

Sauna

Sala de sal

Salas de masaje

Sala de relajación

Pilatos y yoga

Billares y tenis de mesa

Habitación para niños

Internet café

Cine teatro

Seguridad 24/7

Aparcamiento

