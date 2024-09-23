  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.

Kargicak, Turquía
de
$205,386
BTC
2.4430209
ETH
128.0491726
USDT
203 061.5703276
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
ID: 33353
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 120 m2 en el complejo Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes es un complejo residencial de alta calidad con excelente servicio, situado a 90 metros del mar en una de las mejores ubicaciones de la costa turca – el distrito de Kargicak. El supermercado Migros y el transporte público están a 100 metros.

El complejo cubre 8.000 m2 y consta de seis bloques. Hermosos céspedes verdes y árboles ornamentales adornan todo el complejo.

Un puente peatonal conduce desde el complejo a una playa privada con una cafetería.

Infraestructura:

  • Paisajes
  • Dos restaurantes
  • Dos grandes piscinas al aire libre
  • Bar de piscina
  • Piscina para niños
  • Parque acuático
  • Zona de barbacoa
  • Gazebo
  • Corte de baloncesto
  • Tribunal de tenis
  • SPA Centro
  • Gimnasio
  • Piscina cubierta
  • Baño turco (hammam)
  • Sala de vapor
  • Sauna
  • Sala de sal
  • Salas de masaje
  • Sala de relajación
  • Pilatos y yoga
  • Billares y tenis de mesa
  • Habitación para niños
  • Internet café
  • Cine teatro
  • Seguridad 24/7
  • Aparcamiento

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Kargicak, Turquía
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$336,166
Complejo residencial Land For Sale in Kargıcak, Alanya, Turkey
Kargicak, Turquía
de
$266,932
Barrio residencial Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Oba, Turquía
de
$272,271
Complejo residencial Studios with dressing rooms at Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.
Erdemli, Turquía
de
$41,351
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$945,096
Está viendo
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Konak Seaside Homes complex.
Kargicak, Turquía
de
$205,386
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$1,11M
El complejo residencial consta de 5 edificios con 16 apartamentos.Cada apartamento tiene una terraza de 60 m2 o un estudio de 25 m2.Las terrazas estarán equipadas con una cocina de verano, un jacuzzi, un jardín de invierno, una barbacoa.Los estudios estarán equipados con armarios de cocina y…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Beylikduzu, Turquía
de
$156,546
Por qué esta propiedad؟ Contempla una de las vistas al mar más bellas del mar de Mármara en Estambul europea. Ubicación central dentro del distrito de Beylikduzu; Es una oportunidad de inversión imperdible, con altas tasas de ganancias inmobiliarias. El sistema doméstico inteligente - y el …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turquía
de
$127,055
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 65 m2 en Toprak Palace Residence complejo en primera línea:El complejo se encuentra en una superficie total de 4.700 m2 y consta de cuatro bloques de 5 plantas.Un nuevo complejo residencial premium a 50 metros del Mar Mediterráneo, a nivel de un h…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones